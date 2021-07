F1, Ross Brawn molto soddisfatto della Sprint Qualifying Race

Ross Brawn promuove a pieni voti l’esperimento Sprint Qualifying Race. L’inglese, responsabile dell’area motorsport per Liberty Media, ha apprezzato molto quanto accaduto sabato con l’introduzione del nuovo format di qualifica e non ha nascosto la sua contentezza a riguardo.

“Sono molto soddisfatto della Sprint Qualifying, personalmente come voto gli darei un otto”, ha affermato l’ex direttore tecnico della Rossa.

“Abbiamo avuto battaglie favolose, brevi e nitide. Le squadre non hanno avuto voce in capitolo su quello che è successo in gara perché è stato solo merito dei piloti. Non c’era nessuna strategia, nessun pit-stop. Si tratta di una buona base per il futuro, sono convinto di questo”.

Brawn poi ha ribadito quali saranno gli altri appuntamenti interessati dal nuovo format lasciando un punto interrogativo sul Brasile.

“La rivedremo sicuramente a Monza. Per quanto riguarda il terzo appuntamento, invece, dovremo vedere con attenzione come evolverà la situazione riguardante il Covid-19. Preferiamo attendere ancora un po’ prima di ufficializzare i programmi per la seconda metà dell’anno”.

OMNISPORT | 19-07-2021 19:27