F1, Russell a Zandvoort per capire le difficoltà in qualifica

01-09-2022 15:32

Migliorare il risultato di Spa e capire alcune difficoltà di rendimento delle Frecce d’Argento. Sono questi gli obiettivi con cui George Russell scenderà in pista nel weekend a Zandvoort, tracciato dove l’inglese si augura di poter tornare a lottare per il podio.

“Iniziamo con il dire che qui a Zandvoort il giro è più breve per cui i distacchi saranno ravvicinati. Come sempre la Red Bull sarà la monoposto da battere, noi proveremo a fare meglio rispetto a Spa. Effettivamente la pista belga ha messo in mostra i nostri difetti, qui dovremmo andare meglio. Affronto il weekend con una mentalità aperta” ha detto l’ex Williams in conferenza stampa pria di soffermarsi sull’altro importante intento del weekend.

“A Spa, come spesso ci capita, siamo andati decisamente meglio in gara rispetto alle qualifiche. Direi che si tratta di una costante per noi, ma non capiamo il perché. Sul passo siamo spesso competitivi e, proprio per questo, sono dispiaciuto di non essere salito sul podio domenica, forse ho esagerato con le gomme nell’ultimo stint e non ho avuto modo di attaccare Carlos Sainz. Ad ogni modo, dobbiamo capire perché nel giro secco non siamo noi” ha chiosato il britannico.