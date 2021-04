F1, Russell mette fine alle polemiche con Bottas e la Mercedes

Dopo le dure parole di Toto Wolff sulla sconsideratezza della manovra operata da George Russell nei confronti di Valtteri Bottas a Imola, il pilota britannico della Williams (prodotto dell’academy Mercedes) ha chiesto scusa allo scandinavo per l’incidente di domenica.

“Chiedo scusa a Valtteri, alla mia squadra e a chiunque si sia sentito deluso dalle mie azioni. Avendo avuto il tempo di riflettere su quello che è successo dopo, so che avrei dovuto gestire meglio l’intera situazione. Ho imparato alcune lezioni difficili questo fine settimana e da questa esperienza ne usciranno un pilota e una persona migliore” ha scritto sui suoi profili social l’inglese, desideroso di mettersi tutto alle spalle parlando e risolvendo ogni incomprensione col diretto interessato.

“Valtteri e io parleremo e risolveremo tutto. Non ho intenzione di portare rancore o di avere un cattivo rapporto con nessun pilota in griglia di partenza” ha dichiarato Russell, convinto che non vi sia alcun risentimento tra di loro nonostante sembri sempre più probabile l’avvicendamento tra lui e il nativo di Nastola alla guida della Mercedes il prossimo anno.

“Non c’è alcuna tensione tra me e Valtteri” ha concluso risoluto Russell.

OMNISPORT | 20-04-2021 15:14