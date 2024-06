F1, Sainz derby in casa Ferrari: "Spagna-Italia, vinciamo 2-1" e Alonso esagera. Carlos: "Futuro a giorni""

Nel media day alla vigilia del week end del Gran Premio di Spagna di F1 Carlos Sainz e Fernando Alonso non si sono sottratti ai pronostici su Spagna-Italia di Euro 2024. Carlos che vedrà la partita con il team Ferrari ha parlato di futuro

C’è il Gran Premio di Spagna che incombe. Ma il mondo della Formula 1 proprio a Barcellona, non può fare a meno di guardare agli Europei di calcio che si stanno svolgendo in Germania. Specie in una giornata che vede in serata lo scontro tra superpotenze, Spagna-Italia. Facile che i due piloti di casa al Montmelo, Carlos Sainz e Fernando Alonso vengano mandati allo sbaraglio in sala stampa anche a parlare di Euro 2024. Specie per il pilota madrileno che vivrà un particolare derby in casa con la Scuderia Ferrari. E allora si va di pronostico.

Ferrari, Sainz gioca Spagna-Italia: “La vedremo insieme al box”

Carlos Sainz è uno dei protagonisti attesi del Gran Premio di Spagna. Sarà l’ultima gara di casa per lui (anche se è di Madrid che ospiterà la F1 a partire dal 2026) su una Ferrari. Giornata particolare quella del giovedì al Montmelo visto che c’è Spagna-Italia a Euro 2024.

Insomma un derby per Sainz che proprio nei giorni scorsi aveva sottolineato come ci fosse rimasto particolarmente male quando la Ferrari gli comunicò di non volergli rinnovare il contratto per puntare su Lewis Hamilton. Carlos si prende la sua piccola rivincita quando in conferenza stampa gli viene chiesto un pronostico sul match tra azzurri e furie rosse:

"Vedremo la partita con il team e credo vinceremo 2-1 con un gol nel finale".

Non solo Sainz, c’è anche Fernando Alonso, altro pilota spagnolo acclamato a Barcellona, peraltro con trascorsi in Ferrari. Anche l’asturiano, peraltro presentatosi in conferenza con una maglia gialla con sfumature rosse, quindi già in tema, non si sottrae alla domanda su Spagna-Italia ma come è nel personaggio si sbilancia troppo su un pronostico che sa di provocazione e ironia: “Anche io credo vincerà la Spagna… 21 a 3”

Ferrari, Sainz parla di futuro: “Deciderò a breve”

Europei e calcio a parte il rebus sulla prossima destinazione di Carlos Sainz resta. Se qualcuno si aspettava proprio in casa sua, in Spagna, l’annuncio sul team dove correrà il prossimo anno per ora è rimasto deluso. Il pilota spagnolo non ha fatto annunci. E continua a non sbilanciarsi.

“Ne parlo con il mio staff e ho bisogno ancora di qualche giorno. La decisione arriverà presto sul mio futuro, non voglio più attendere. È il momento di prenderla e spero che presto se ne possa parlare, ma ancora non ho certezze”.

Lo scenario è sempre lo stesso. Dopo il rinnovo di Perez in Red Bull e la sicura promozione di Antonelli in Mercedes specie dopo che la FIA ha cambiato le regole sulla superlicenza per i minorenni a Sainz non è rimasto altro che soppesare le offerte di Williams e Audi con Alpine terzo incomodo o “scomodo”. Nonostante i rapporti ottimi con la casa tedesca che dal 2026 prenderà la Sauber, visti i trascorsi del papà con la recente vittoria alla Dakar, alla fine le ambizioni e la storicità del team di Groove dovrebbero aver preso il sopravvento. Sainz andrà in Williams al posto di Logan Sargeant e correrà il prossimo anno con Alex Albon. Questo in via ufficiosa.

Gp Spagna, Sainz: “Ferrari, quanto sarebbe bello vincere”

Tornando alla F1 in pista, la Ferrari arriva in Spagna per ritrovarsi dopo la debacle del Canada. Sainz parla del flop di Montreal: “Montreal è stato un weekend anomalo anche per gli errori. Ma qui siamo su una pista che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto e fare bene”.

Ferrari che a Barcellona avrà alcuni aggiornamenti che dovrebbero rimettere sui binari la SF-24, Carlos ci spera: “Portiamo qui un aumento di carico che speriamo ci aiuti ad essere più veloce. Non ci sono bacchette magiche, ma speriamo possano fare la differenza. Vincere qui con la Ferrari? Sarebbe fantastico!”.

