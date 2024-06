Gp Spagna Montmelo: orario, info, dove vedere la F1 in tv e in streaming

La programmazione del Gran Premio di Spagna al Montmelò: il palinsesto e gli orari per seguire in diretta il decimo appuntamento della stagione. Ferrari a caccia di riscatto

Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa, per la precisione a Barcellona dove sul circuito del Montmelo, si corre il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento della stagione. La Ferrari va a caccia del riscatto dopo la magra figura in Canada conclusa amaramente col doppio ritiro di Sainz e Leclerc alla conclusione di un week end da dimenticare. Vediamo intanto tutti gli orari, il programma e le dirette tv della gara spagnola.

Formula 1, semaforo verde a Montmelo: i temi del Gp di Spagna

Dopo il brutto weekend del Canada con entrambe le Ferrari ritirate, la Formula 1 è pronta a ripartire dalla Spagna. Classico programma, con il semaforo che si accenderà sul circuito di Montmelò venerdì 21 giugno con le prove libere. Poi si proseguirà sabato con le qualifiche e domenica con la gara.

Verstappen guarda tutti dall’alto con i suoi 194 punti nella classifica piloti a più 56 su Leclerc. Norris è distaccato di solo sette punti dal monegasco e la McLaren nelle ultime gare ha dimostrato grande velocità e ha dato filo da torcere alla Red Bull. Nel mondiale costruttori la scuderia austriaca è in testa con 301 punti nonostante i continui disastri di Perez, sempre davanti la Ferrari, ferma a 252 dopo il doppio “zero” nell’ultima gara.

Tra i temi del week end spagnolo sicuramente il mercato piloti. Da una parte si attendono due ufficialità “importanti”. Carlos Sainz, pilota di casa, in uscita dalla Ferrari dopo l’annuncio di Hamilton dal 2025, deve “scegliere” se ripartire da Williams (probabile, quasi sicuro) o Sauber (Audi dal 2026) mentre l’Italia attende che Mercedes metta nero su bianco l’ingaggio di Andrea Kimi Antonelli sulla monoposto del prossimo anno proprio al posto di Lewis Hamilton.

Dove vedere il Gp di Spagna: diretta tv e streaming

L’intero programma del Gran Premio di Spagna a Montemelo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. In alternativa si potrà seguire la corsa anche in streaming su NOW TV. Mentre le qualifiche e la gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Formula 1, il programma del Gp di Spagna

Venerdì 21 giugno

Ore 13.30: Prove libere 1

Ore 17: Prove libere 2

Sabato 22 giugno

Ore 16: Qualifiche

Domenica 23 giugno

Ore 15: Gara

