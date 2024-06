F1, tutto sul film di Brad Pitt: cast, data di uscita, il ruolo di Lewis Hamilton, Carlos Sainz e gli altri piloti

C'è finalmente una data di uscita per il film sulla Formula 1 che vedrà protagonista Brad Pitt e Javier Bardem, la pellicola è prodotta anche da Lewis Hamilton e ha visto il pieno appoggio di Liberty Media

Save the date! Finalmente c’è la data di uscita del nuovo, attesissimo film sulla Formula 1. A fine giugno il mondo potrà godere della pellicola che vede protagonista Brad Pitt e che tanto ha fatto parlare sia per le spese di produzione sia perchè vede il circus della F1 direttamente coinvolto tanto che gli attori hanno avuto libero accesso ad alcuni Gp dove sono state girate diverse scene con anche i veri piloti, da Lewis Hamilton a Carlos Sainz passando per Max Verstappen.

La trama del film F1 di Brad Pitt

La trama si concentra sul personaggio di Brad Pitt, “Sonny Hayes”, che è un pilota di Formula 1 andato in pensione che torna in attività con l’obiettivo di fare da mentore al prodigio Joshua Pierce, interpretato da Damson Idris. Pitt ha detto in un’intervista all’ex pilota Martin Brundle opinionista di Sky che interpreta “un ragazzo che ha corso negli anni ’90… che ha un terribile incidente, esce dal giro della F1 per correre in altre discipline”.

A riportarlo in F1 il suo amico, interpretato da Javier Bardem, proprietario di una scuderia, che lo contatta. Un team in difficoltà, tra le ultime in griglia, ancora a secco di punti. Ma hanno un giovane fenomeno, interpretato da Damson Idris, e chiedono al protagonista di fare da chioccia al talento in erba.

“Cosa c’è di straordinario in questo film? – spiega Bradd Pitt – ci sono telecamere montate su tutta l’auto: non hai mai visto la velocità, non hai mai visto solo la forza G come questa. È davvero, davvero emozionante”.

Quando uscirà il film Brad Pitt sulla F1 e dove posso guardarlo?

Al film di Formula 1 di Apple, con il presunto titolo provvisorio di “Apex“, è stata finalmente assegnata una data di uscita per giugno 2025. Suddiviso tra i mercati internazionali e nordamericani, il film sarà disponibile per la visione nei mercati internazionali il 25 giugno 2025, prima di essere distribuito in Nord America due giorni dopo.

Il cast al completo del film sulla F1 di Brad Pitt?

Oltre a Brad Pitt nel cast, come detto, c’è un’altra stella internazionale del cinema, Javier Bardem e poi come dettol’attore britannico Damson Idris nel ruolo del giovane talento, più l’attrice irlandese Kerry Condon, vincitrice del BAFTA Award come migliore attrice non protagonista per la sua parte nel film “Le Banshees di Inisherin”. È stata anche nominata per l’Oscar come migliore attrice non protagonista.

Fonte: Ansa

Il ruolo di Lewis Hamilton nel film sulla F1: attore e produttore

Il prossimo pilota della Ferrari, Lewis Hamilton è direttamente coinvolto nel film sulla F1 in uscita in qualità di consulente, produttore come parte della sua società di produzione di recente costituzione, Dawn Apollo Films. La regia è stata affidata a Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer e Chad Oman (Top Gun: Maverick e la serie Pirati dei Caraibi).

Il film di Brad Pitt, i ciak in pista con Sainz e gli altri piloti: Silverstone 2023

Come detto la particolarità di questo film è che ha goduto appieno dell’appoggio di Liberty Media e di tutto il mondo della F1. Che ha aperto il paddock alle riprese, addirittura la griglia. In occasione del Gran Premio di Gran Bretagna del 2023 sono state effettuate diverse riprese in pista a Silverstone dove Brad Pitt ha girato, in tutti i sensi, su un’auto di Formula 2 modificata perchè sembrasse una vettura di Formula 1, con una livrea nera e il nome del team ‘APXGP’.

In quel week end a Silverstone tanti piloti hanno partecipato attivamente alle riprese, da Lewis Hamilton a Carlos Sainz, Max Verstappen e non solo. Alla squadra immaginaria è stato assegnato un garage per l’evento, con il proprio marchio per rendere la loro presenza il più realistica possibile. Le vetture APXGP si sono affiancate agli altri 20 piloti prima della partenza e si sono allontanate poco dopo l’inizio del giro di formazione.

Fonte: Imago

Chi ha fornito la monoposto di F1 guidata dal team di Brad Pitt?

E’ stata la Mercedes a produrre una vettura di Formula 2 modificata perchè sembrasse di F1, mentre è stata coinvolta anche la Pirelli, fornitore ufficiale dei team della Formula 1. Le vetture del team APXGP sono equipaggiate con pneumatici Pirelli, così come tutti gli pneumatici che verranno utilizzati durante le riprese. Il logo del fornitore di pneumatici della F1 appare anche sull’ala anteriore e sul muso della vettura di Pitt e del suo compagno di squadra.

Fonte: Ansa

Cosa ha detto il mondo della F1 sul film di Brad Pitt?

Comprensibilmente, la Formula 1 è molto ottimista riguardo ai potenziali benefici del film, come sottolineato dal presidente e amministratore delegato di Liberty Media, Stefano Domenicali: “Quando abbiamo iniziato la collaborazione con Netflix, il cirus si è chiesto cosa stesse succedendo in quanto non è il nostro mondo, ma poi ne abbiamo compreso la forza. E per questo abbiamo garantito una presenza molto forte, anche sui social media, assicurandoci che tutti i nostri piloti e team siano molto attivi nella promozione di questo sport”.

Lo stesso Lewis Hamilton è stato entusiasta ma ha ammesso di essere stato nervoso dato il suo coinvolgimento emotivo come consulente ma anche come produttore: “Sono stato a guardare gli allenamenti di Brad ed è estremamente emozionante vedere tutto prendere forma e sapere che finalmente è tutto vero, sono nervoso perché è qualcosa su cui stiamo lavorando da così tanto tempo e vogliamo che tutti lo amino e sentano davvero”.