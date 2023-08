Il bulldog di Lewis Hamilton nel cast di Apex, il film sulla F1: Roscoe attore con Brad Pitt e Bardem

La pellicola: un pilota degli anni ’90 (Sonny Hayes alias Pitt) torna in pista dopo un brutto incidente per fare da chioccia al giovane Joshua Pearce (Damson Idris) nel team del premio Oscar Javier Bardem

10-08-2023 14:17

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Altro che vita da cani: il buon Roscoe Hamilton – il bulldog di Lewis Hamilton – fa la vita che milioni di adolescenti sognano di fare ogni giorno, un po’ per luce riflessa per via del padrone, un po’ perché chi ne sa vendere la “faccia” non si fa trovare impreparato quando si presenta l’opportunità di bucare lo schermo. Roscoe è certamente il bulldog più famoso al mondo, con 900mila followers su Instagram e una carriera lanciatissima nel mondo dello show biz.

Che tra poco lo accoglierà in una nuova vesta, quella di attore nel film che Liberty Media, in collaborazione con Apple Studios, sta realizzando attorno al favoloso mondo della Formula Uno (o almeno ciò che vogliono fa credere: la “favola” del maggiore campionato mondiale di automobilismo sembra essersi affievolita da un pezzo, sacrificata sull’altare del mero spettacolo).

Anche Lewis nella pellicola

Impossibile non includere anche il bulldog nella pellicola, dal momento che tra i protagonisti ci sarà anche il padrone Lewis, che di cognome fa Hamilton e che finché Mercedes dettava legge non faceva altro che vincere titoli e gran premi. Poi è tornata Red Bull e adesso la parte del cannibale tocca a Max Verstappen, con il pluricampione britannico costretto a volgere lo sguardo altrove per cercare un po’ di riflettori.

Roscoe è un cane simpatico, che trasmette tenerezza al primo sguardo. A Silverstone, nel corso dell’ultimo gran premio di Gran Bretagna, è stato accolto alla stregua di una star: ci sono stati giornalisti che hanno provato persino a intervistarlo, buttandola sul ridere (ma nemmeno troppo) e strappando sorrisi sui social.

Cosa sappiamo del film di Joseph Kosinski

Sempre a Silverstone, come ha fatto sapere il buon Hamilton, nei giorni scorsi è tornato per “lavorare sul set” del film che il regista Joseph Kosinski sta girando. Chissà come sarà stato il camerino che la troupe gli ha riservato, se una confortevole poltrona o se una cuccia, più adatta alle sue caratteristiche.

Di sicuro si sa che Roscoe è diventato già il beniamino di tutto il cast, compreso Brad Pitt che del film sulla Formula Uno è l’attore principale, impegnato nelle riprese anche dal vivo nel corso del giro di allineamento del gran premio di Gran Bretagna (molti fan hanno immortalato le scene dalle tribune, svelando la sorpresa).

Apex e Sonny Hayes

Apex, questo il titolo della pellicola, parla di un vecchio pilota degli anni ’90 (Sonny Hayes, interpretato da Pitt) che torna in pista dopo un brutto incidente per fare da chioccia al giovane talento emergente Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris, nel team di proprietà del premio Oscar Javier Bardem (nella vita reale è il marito di Penelope Cruz).

Lewis Hamilton è coproduttore del progetto e si è offerto di dare tanti consigli agli attori, oltre a comparire nel film come molti altri suoi colleghi. Parte della produzione è però attualmente ferma per via dello sciopero indetto dai sindacati di sceneggiatori e attori di Hollywood, al quale partecipa anche Pitt. E Roscoe? Chissà…