F1, Seidl: “La power unit Mercedes può riportarci alla vittoria”

Andreas Seidl TP della Mc Laren, ha parlato della partnership tra McLaren e Mercedes, evidenziando come le “qualità” dell’unità tedesca aiuteranno la scuderia di Woking a tornare sul gradino più alto del podio.

Secondo Seidl, la McLaren può fare molto bene già a partire dalla prossima stagione. Il pacchetto tecnico è di assoluto livello, e dovrebbe aiutare Ricciardo e Norris a chiudere, almeno parzialmente, il gap con Mercedes e Red Bull già a partire dalla prossima stagione.

“Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro, fin dal principio”, ha dichiarato Andreas Seidl. “Volevamo una power unit vincente e Mercedes ci ha offerto questa opportunità. Non potevamo chiedere di meglio. Siamo conviti che questa unità possa riportarci alla vittoria. Siamo convinti di questo e non vediamo l’ora di scendere in pista”.

OMNISPORT | 17-02-2021 16:42