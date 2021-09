F1, Sochi: Hamilton vince nel caos, Verstappen secondo. Podio Ferrari

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia al termine di una splendida gara ricca di sorpassi e con un finale thrilling causato dall’arrivo della pioggia, che stravolge la classifica proprio negli ultimi giri.

A Sochi il campione del mondo in carica, alla centesima vittoria in F1, emerge dal caos causato dalla pista bagnata, conquistando la prima posizione nel Gp e il primo posto nella classifica iridata, davanti a un grande Max Verstappen, che partito ultimo limita i danni e chiude secondo.

Sul podio con loro anche uno splendido Carlos Sainz, terzo su Ferrari. Nella Top Ten anche Ricciardo, Bottas, Alonso, uno sfortunato Norris a lungo al primo posto che ha pagato la sua scelta di non rientrare ai box per cambiare le gomme, Perez e Russell.

Quindicesimo Charles Leclerc, che dopo aver sfiorato il podio si ritrova nelle retrovie: anche lui ha pagato a caro prezzo la scelta di non rientrare ai box per montare le gomme da bagnato.

Così Hamilton dopo la vittoria: “Grazie a tutti i fan. Abbiamo un pubblico straordinario, grazie per averci ospitato. C’è voluto tantissimo tempo per arrivare alla vittoria numero 100. Non ero sicuro se ci sarei mai arrivato o no. Max ha fatto un grandissimo lavoro arrivando secondo da ultimo che era. Sarà dura da qui in avanti”.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Hamilton

Verstappen

Sainz

Ricciardo

Bottas

Alonso

Norris

Raikkonen

Perez

Russell

26-09-2021