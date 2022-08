F1, spunta una nuova ipotesi per Giovinazzi

04-08-2022 15:12

Il mercato piloti della Formula 1 è in fermento dopo il caso scoppiato in casa Alpine. L’annuncio dell’ingaggio di Oscar Piastri, poi smentito dal pilota, ha lasciato il sedile accanto a Esteban Ocon ancora vuoto. Un’ipotesi sarebbe il ritorno in Alpine di Daniel Ricciardo, con lo stesso Piastri al suo posto nel team McLaren.

Ma come riporta Il Corriere dello Sport, Ricciardo potrebbe non essere il benvenuto in Alpine dato che aveva lasciato il team nel 2020. Tra i nomi in ballo ci sono ora Nyck De Vries, Mick Schumacher e anche Antonio Giovinazzi, il quale dopo tre anni in Alfa Romeo in questo 2022 sta correndo in Formula E con Dragon-Penske.