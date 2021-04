F1, Szafnauer: "Vettel sorpreso dalla ripartenza lanciata"

A causa del tremendo incidente che ha coinvolto la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell, a Imola, lo scorso weekend, si è alzata la bandiera rossa.

All’ultimo momento il direttore di gara Michael Masi ha optato per un riavvio lanciato dietro Safety Car, diversamente da quanto già accaduto al Mugello e a Monza nel 2020: questa decisone per evitare potenziali situazioni di disparità e di pericoli per via della pista ancora umida in alcuni tratti.

Sebastian Vettel è stato sicurament euno tra i piloti più sorpresi da questa scelta: “Con la bandiera rossa abbiamo scelto di partire con una gomma più morbida per avere uno scatto migliore, ma alla fine c’è stata una partenza lanciata che non ci aspettavamo. Ho avuto poi un degrado maggiore rispetto a chi montava la media e non ho potuto fare molto”.

“Avevamo previsto una partenza da fermo, ma ci è stato riferito piuttosto tardi che si sarebbe ripartiti dietro la Safety Car – ha aggiunto il team principal della Aston Martin, Otmar Szafnauer – Tutte le squadre hanno ricevuto le informazioni nello stesso momento, ma era comunque tardi per cambiare i nostri piani. Anche guardando le ultime bandiere rosse in gara nel 2020, si è sempre avuto una partenza in griglia”.

OMNISPORT | 21-04-2021 11:58