F1, Terruzzi elogia i Ferrari poi bastona: "Confronto impietoso"

Nella gara che lo ha laureato per la settima volta campione del mondo al pari di Michael Schumacher, non poteva che essere per Lewis Hamilton il 10 e lode da parte di Giorgio Terruzzi nelle sue attesissime, simpatiche e temute “pagelline” del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il giornalista ha elogiato i piloti della Ferrari, di oggi, Vettel e Leclerc, ma anche di domani, Sainz, E poi qualche randellata qua e là con la solita ironia.

Terruzzi celebra Hamilton

“Sette titoli. No, dico…” scrive Terruzzi nelle sue pagelline targate redbull.com, per motivare il 10 e lode al 7 volte campione del mondo Hamilton che anche a Istanbul ha dato prova della sua bravura costruendo una gran gara nonostante le difficoltà in qualifica e in partenza sul bagnato ed invece “Con una lezione di guida, tattica, sensibilità nel giorno della consacrazione. Un vero padrone. Con un’anima sensibile. Giù il cappello. E chi fa fatica a riconoscerlo non capisce una mazza“.

Vettel e Leclerc, l’elogio di Terruzzi

Si prende un 10 il buon Checo Perez “Alla Racing Point soprattutto che l’ha mollato e davanti a Vettel, peraltro, che gli ha soffiato il sedile. Bravo Sergione” motiva Terruzzi che però dà atto al tedesco e alla Ferrari di essere rinati sull’asfalto viscido della Turchia: “Seb ha sfuttato la linea buona in partenza, ha guidato su ritmi old style sul bagnato, ha preso un podio che vale oro“. Un bel 9 anche per Leclerc nonostante la beffa finale con sfogo via radio urlato: “Charles ha fatto l’iradiddio per tutta la corsa. Ha sbagliato dopo aver conquistato il secondo posto. Peccato. Ma che gara, dai”. E c’è gloria anche per “il terzo ferrarista in pista”, Carlos Sainz, “Molta testa, al solito, dentro una corsa che chiedeva soprattutto di ragionare”.

Le chicche di Terruzzi per Bottas e non solo

La verve del giornalista e scrittore è nota e nelle sue pagelle diventa quasi poesia nelle sue bocciature, anche se Norris stiracchia un 6 “Le ha prese di nuovo da Sainz”, 5 a Ricciardo “Daniel l’ha buttata in vacca nel momento supremo”, 4 a Stroll “In pole al sabato. In bambola la domenica”, 3 a Verstappen “quando non può, quando qualcuno fa meglio di lui perde la brocca”, 1 a Latifi “Ha battuto il record mondiale del testacoda”, addirittura 0 a Russell “ha smarronato di nuovo a bocce ferme”.

Ma la vera chicca Terruzzi la riserva a Valtteri Bottas letteralmente naufragato nel mare di Turchia, più che meritato a detta del giornalista il 2 in pagella ma la motivazione è tutta da leggere: “Era una gara di stile libero e lui andava a rana. A rana, mannaggia, mentre Lewis stabiliva tutti i primati. Il confronto si fa davvero impietoso“.

SPORTEVAI | 16-11-2020 20:57