F1, Terruzzi tira le orecchie a Leclerc e applaude Vettel

Imperdibili come ogni post gara le mitiche pagelline di Giorgio Terruzzi che anche dopo il Gran Premio dell’Emilia Romagna, che ha segnato il ritorno della Formula 1 a Imola, Il giornalista e scrittore ha dispensato voti con la sua proverbiale ironia e non senza qualche sorpresa come l’insufficienza a Leclerc, il buon voto a Vettel e uno zero che fa riflettere dopo un week end al circuito del Santerno pieno di esaltazione, forse troppa.

Terruzzi dà 7 a Vettel e 5 a Leclerc

In casa Ferrari voti inversamente proporzionali all’ordine d’arrivo per i due piloti. Premiata con un 7, una volta tanto, la gara e anche la sfortuna di Vettel che dopo una grande strategia messa sul circuito imolese ritardando il pit stop con le gomme medie si è visto dapprima negare le morbide e poi è stato ancor più penalizzato dal box Ferrari che ha pasticciato al pit stop. “Seb aveva bisogno di una domenica dignitosa. L’ha scovata nonostante un pit stop nefasto” è il commento di Terruzzi al voto che accomuna Vettel a Raikkonen ancora a punti con la Alfa Sauber: “Due ex campioni del mondo per una doppia gara da premiare”.

Tirata di orecchie invece per Leclerc il cui 5° posto non vale la sufficienza nelle pagelle di Terruzzi. “Non ha colpe vere ma nemmeno meriti strepitosi. – le parole del giornalista – Anche a uno così certe corse vanno storte. Nemmeno un miracolo, ecco. Il fatto è che da Charles ci aspettiamo sempre che trasformi l’acqua in vino”. Un riferimento alle possibilità di lottare per il podio gettate alle ortiche dal sorpasso subito da Kvyat dopo la ripartenza dietro la safety car, causa anche la cronica difficoltà della Ferrari a mandare in temperature le gomme.

Gli altri voti di Terruzzi: 4 a Bottas… per i baffi!

Il 10 questa settimana se l’è preso Ricciardo per il suo podio “Mettendo nei guai Alonso, presente a Imola”, il 9 a Verstappen ed Hamilton per gli ennesimi attestati di grande velocità. Sia all’australiano che all’inglese il “meno” per la scenetta dello champagne bevuto dalla scarpa del pilota Renault.

Calimero Bottas si prende un 4 con doppia motivazione “Per i baffi, soprattutto. Orripilanti. Poi, la gara… vabbè, ha già infierito Hamilton, come al solito. Una vita d’inferno, povero il nostro Findus”. Bacchettata anche la direzione gara per quella virtual safety car di pochi secondi, quasi inutile, “E’ come se qualcuno, a capocchia, premesse dei bottoni nella stanza dei bottoni”.

Lo zero a sorpresa, scrive Terruzzi, “è per tutti i luoghi comuni su Imola, alla retorica su Imola. Ogni luogo toccato dalla F.1 pare il paradiso terrestre. La Romagna come il Mugello come l’Algarve”.

SPORTEVAI | 02-11-2020 21:51