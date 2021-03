F1, Test Bahrain: riscatto della Mercedes, Ferrari in ritardo

Si è conclusa sul circuito di Sakhir, in Qatar, la seconda giornata di test della Formula 1, in vista del via del Mondiale in programma a fine mese. Dopo le difficoltà nella giornata inaugurale e in mattinata con il testacoda di Hamilton, si è riscattata la Mercedes, che con Valtteri Bottas ha fissato il tempo più veloce in 1’30″289. A seguire Pierre Gasly sull’Alpha Tauri e Lance Stroll su Aston Martin.

Non ha particolarmente brillato la Ferrari, che ha faticato sui long run, risultando di oltre un secondo più lenta rispetto alla Red Bull sul passo gara: sesto posto per Charles Leclerc, che ha imitato Carlos Sainz, sesto nel turno mattutino. Per il Cavallino c’è comunque ancora tempo per mettere a punto la nuova monoposto.

Il monegasco, parlando del nuovo compagno di scuderia, si è espresso così: “Penso di non aver mai passato così tanto tempo prima della stagione con un qualsiasi altro compagno di squadra. Andiamo molto d’accordo e lavoriamo bene insieme. È anche molto talentuoso, ed è interessante confrontare in questo momento i dati. Non vedo l’ora di essere in macchina insieme allo stesso tempo, in un weekend di gara”.

“Ho più esperienza nel guidare la Ferrari rispetto a Carlos, ma non credo che ci sia un chiaro leader. Penso che Mattia sia stato esaustivo sotto questo punto di vista, e questo è un bene. Non c’è un chiaro numero uno o due tra di noi, semplicemente ci spingeremo a vicenda per dare il meglio di noi stessi in pista”.

Domenica terza e ultima giornata di test.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:30.289 58

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.124 87

3 Lance STROLL Aston Martin+0.171 71

4 Lando NORRIS McLaren+0.297 52

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.471 125

6 Charles LECLERC Ferrari+0.597 73

7 Nicholas LATIFI Williams+1.383 132

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.393 117

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.926 52

10 Fernando ALONSO Alpine+2.050 128

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.395 57

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.594 88

13 Carlos SAINZ Ferrari+2.783 56

14 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.812 76

15 Lewis HAMILTON Mercedes+3.110 58

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.560 10

OMNISPORT | 13-03-2021 17:20