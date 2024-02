F1, test Barhain 2024 giorno 2: Leclerc vola senza Verstappen ma un tombino rovina la SF-24, prove sospese

La sfortuna, o meglio i tombini killer perseguitano la Ferrari. A pochi mesi da quanto successo a Carlos Sainz durante le prove libere del Gran Premio di Las Vegas, episodio del tutto simile è accaduta a Charles Leclerc nella seconda giornata dei test della F1 in Bahrain dove tra una settimana prenderà il via il Mondiale 2024 di Formula 1.

A metà mattinata, in curva 11 del circuito del Sakhir è saltata la copertura di un tombino. Sul detrito sono poi passati prima Charles Leclerc e poi Lewis Hamilton. Ad avere la peggio proprio la SF-24 del pilota monegasco che ha rovinato il fondo che molto probabilmente dovrà essere sostituito per permettere a Carlos Sainz di continuare il test nel pomeriggio.

La direzione ha esposto la bandiera rossa. L’intervento degli steward e degli inservienti del circuito non è bastato per risolvere il problema in breve tempo. E anche per motivi di sicurezza si è deciso di anticipare la fine della sessione mattutina, e con essa la pausa pranza concedendo un’ora in più ai team nel pomeriggio.

F1, test Bahrain 2024: seconda giornata, i tempi al mattino

Fino al “tombino killer” Charles Leclerc è stato il più veloce della sessione mattutina girando in 1’31”750 con un buon passo anche sul long run. Continuano a essere confortanti le sensazioni che effonde la SF-24. Sul giro secco staccato di mezzo secondo Oscar Piastri con la McLaren e la Williams di Sargeant. Solo quarto Sergio Perez con la Red Bull alle prese con problemi ai freni. Tutto questo in contumacia Verstappen (ieri miglior tempo, oggi sulla Red Bull gira Sergio Perez). Più staccati Alonso con Aston Martin ed Hamilton al primo approccio con la Mercedes che ieri aveva guidato in toto Russell.

Pos. Pilota Team Distacco 1 C. Leclerc (C3) Ferrari 1’31″750 2 O. Piastri (C3) McLaren +00″578 3 L Sargeant (C3) Williams +00″828 4 S. Perez (C3) Red Bull +01″129 5 F. Alonso (C3) Aston Martin +01″303 6 L. Hamilton (C3) Mercedes +01″475 7 G. Zhou (C3) Stake +01″965 8 P. Gasly (C3) Alpine +02″054 9 N. Hulkenberg (C3) Haas +05″784 10 Y. Tsunoda (C3) RB +07″620

*tra parentesi il tipo di mescola utilizzato per fare il tempo