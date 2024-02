F1, test Barhain 2024 giorno 1: Verstappen fa già paura, Leclerc secondo ma staccato alla pausa

Prima giornata di test 2024 della Formula 1 in Baharain: alla pausa pranzo sulla pista del Sakhir Verstappen spaventa tutti veloce sia sul giro secco che sul passo gara. Si difende Charles Leclerc con la Ferrari SF-24

21-02-2024 12:01

Potrebbe essere bastata mezza giornata di test a mettere la parola fine sul Mondiale di Formula 1 2024. Il grido d’allarme arriva dal Bahrain dove la Red Bull di Max Verstappen fa già paura. Alla pausa della prima giornata dei test sulla pista del Sakhir il campione del mondo è stata di gran lunga più veloce sia sul giro secco che sul passo in simulazione gara. La Ferrari SF-24 di Charles Leclerc al momento è dietro alla RB20 dell’olandese di ben 7 decimi. Peggio gli altri a cominciare da Fernando Alonso terzo con la Aston Martin. Più lente Mercedes e McLaren.

Formula 1, test Bahrain day 1: Verstappen vola già

Si tratta di test, della prima mezza giornata, peraltro i primi anche se unici della preseason della F1 in assetto 2024. Ma la Red Bull e Max Verstappen fanno già paura. Alla presenza di quel geniaccio di Adrien Newey e sotto lo sguardo di Christian Horner sempre in bilico, l’olandese volante sulla sua nuova RB20 ha appunto preso il volo sin da subito. Tempo stratosferico 1’32″548 fatto con gomme gialle nella prima parte del mattino. La Ferrari di Charles Leclerc con la nuova SF-24 ha girato come miglior crono lontano 7 decimi da quello del campione del mondo in carica.

Ma quello che più ha impressionato di Verstappen è stato il passo gara che ha avuto nella simulazione fatta nella seconda parte della mattinata. Un martello costante in 1.36 mentre gli altri, a cominciare da Leclerc giravano in 1.38. Ovviamente al netto dei carichi di benzina. La speranza è che la Red Bull fosse più scarica e la Ferrari un po’ più rabboccata di carburante. Ma la sensazione è che la RB20 sia davvero leggerissima e leggiadra oltre che estremamente veloce.

Fonte: Imago

Test Bahrain F1: Mercedes e McLaren in ombra, Hamilton “fermo”

Dando uno sguardo agli altri, solo 10 piloti in pista in questi test del Bahrain che quindi si alterneranno da qui a giovedì. Quindi Carlos Sainz e Sergio Perez, tanto per fare un esempio, sono rimasti a guardare i rispettivi compagni. Idem Lewis Hamilton che ha iniziato ai box la sua ultima stagione in Mercedes osservando George Russell faticare con la nuova W15, penultimo nei tempo a oltre due secondi da Verstappen con qualche problema anche ai box.

La McLaren in pista con Oscar Piastri ha chiuso 4° a 1.2 da superMax ma con un ottimo passo gara, alle spalle di Fernando Alonso con la Aston Martin. Quinto Tsunoda con la Visa Cash App RB (ex AlphaTauri) che tanto somiglia alla Red Bull anche nelle prestazioni specie sul passo gara.

Fonte:

F1, test Bahrain 2024: prima giornata, i tempi alla pausa