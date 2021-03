F1, test in Bahrain: Perez davanti, la Ferrari migliora

Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione del mattino della terza ed ultima giornata di test di Formula 1, in Bahrain, sul circuito del Sakhir. Il messicano della Red Bull con il tempo di 1’30”187 ha preceduto Charles Leclerc: la Ferrari ha dato buone indicazioni, e il monegasco ha effettuato una simulazione di gara, chiudendo a tre decimi dall’ex Racing Point sul giro secco.

Il pilota del Principato ha avuto buoni segnali dalla nuova power unit, testimoniati anche dalla buona performance dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen spinta dal propulsore di Maranello. “Sono sicuro che ha fatto progressi, è migliorato – ha detto il finlandese in merito al motore -. Tenendo conto di quello dell’anno scorso, ha fatto dei passi avanti e ci sarà molto utile, anche se dovremo aspettare la gara per vedere come si comporterà”.

Al terzo posto la McLaren di Lando Norris, quindi l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e l’Alpine di Esteban Ocon. Al sesto posto Mick Schmacher con la Haas, davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, l’unica Freccia Nera a girare nella mattinata: il finlandese ha accusato oltre due secondi di ritardo da Leclerc, ma la scuderia campione del mondo, al pari di tante altre, si è concentrata sull’affidabilità facendo effettuare molti giri ai propri piloti. Un’ottantina quelli percorsi da Bottas, circa 70 da Leclerc.

Nel pomeriggio si chiude: in pista, tra gli altri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Poi, appuntamento sempre al Sakhir il 28 marzo per il via del Mondiale.

I tempi della sessione mattutina

1 S. Perez Red Bull 1:30.187 – C4 49

2 C. Leclerc Ferrari 1:30.486 +0.299 C3 80

3 L. Norris McLaren 1:30.661 +0.474 C3 56

4 P. Gasly AlphaTauri 1:30.828 +0.641 C4 76

5 E. Ocon Alpine 1:31.310 +1.123 C3 61

6 M. Schumacher Haas 1:32.053 +1.866 C3 78

7 V. Bottas Mercedes 1:32.406 +2.219 C3 86

8 G. Russell Williams 1:32.731 +2.544 C2 77

9 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:35.274 +5.087 C2 91

10 L. Stroll Aston Martin 1:36.100 +5.913 C3 80

OMNISPORT | 14-03-2021 13:26