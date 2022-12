F1, Toto Wolff si tiene stretto Hamilton: “Vogliamo continuare con lui”

10-12-2022 13:26

Hamilton sì o Hamilton no? È una domanda semplice che trova una risposta altrettanto semplice se rivolta al Team Principal Toto Wolff. Secondo quanto riporta Beyond The Grid non ci sono dubbi in casa Mercedes che punta ad un prolungamento del contratto, in scadenza nel 2023, del pilota inglese.

Queste le parole del manager austriaco: “In inverno inizieremo le trattative con Lewis, personalmente ho un’agenda parecchio fitta di impegni ma tra questi c’è anche il discorso rinnovo. Sono fiducioso sull’esito positivo delle trattative: Hamilton fa parte della Mercedes e viceversa, non vedo motivi per non continuare insieme”.