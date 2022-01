F1, Tsunoda non particolarmente sorpreso della sua conferma in AlphaTauri

31-01-2022 23:58

Con sette piazzamenti tra i primi dieci e la chicca del 4° posto a Yas Marina, Yuki Tsunoda era quasi totalmente certo che la sua conferma per il 2022 fosse una formalità e così effettivamente è stato.

“In passato avevo detto che sarebbe stata una sorpresa per me rimanere nel Circus ed in effetti un po’ lo è stata. Ma, con tutta onestà, non così tanto” ha ammesso il giapponese in un’intervista riportata da gpfans.com.

“Non nascondo il fatto che mi sono impegnato molto per migliorare, ma allo stesso tempo ho dimostrato, in un paio di occasioni, buone prestazioni. Queste mi hanno dato fiducia e consapevolezza per poter esser parte della line-up anche per il 2022” ha proseguito il pilota nipponico spiegando come in sostanza non si sia sorpreso più di tanto.

“In un certo senso mi sono dunque sentito sorpreso al 20%, ma in me è prevalsa la certezza che stavo sfruttando il tempo a mia disposizione per imparare sempre più, e che non potessi andare oltre un certo limite” ha chiosato Tsunoda.

OMNISPORT