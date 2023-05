F1, ultima chiamata per la Ferrari: nuovi aggiornamenti a Barcellona

Le novità, inizialmente previste per il GP dell'Emilia Romagna, saranno visibili al GP di Spagna di domenica 4 giugno. L'obiettivo è una SF-23 più prestazionale in gara.

30-05-2023 08:34

Dopo l’ennesima figuraccia al GP di Monaco, la Ferrari è pronta a giocarsi l’ultimo asso nella manica: a Barcellona sono attesi importanti aggiornamenti sulla SF-23.

Ferrari, strategia diversa rispetto alle altre scuderie

Al GP di Monaco, molte scuderie (Mercedes, Aston Martin, McLaren e Alpine) si sono presentate con aggiornamenti importanti che hanno anche dato risultati interessanti, soprattutto per l’Alpine.

La Ferrari, a differenza della concorrenza, ha preferito non mostrare le sue nuove carte sul circuito cittadino di Monte Carlo, timorosa che i risultati potessero essere condizionati dalla pista decisamente diversa rispetto alle altre del Mondiale. Quindi, aggiornamenti rinviati a Barcellona.

Ferrari, tutti gli aggiornamenti al GP di Spagna

Domenica 4 giugno è in programma il GP di Spagna, settima prova del Mondiale di F1. La Ferrari si presenterà con una SF-23 decisamente diversa e, questa è la speranza dei tecnici di Maranello, più prestazionale in gara. Nelle ultime uscite, le potenzialità della SF-23 si sono viste solo in qualifica.

Al GP di Spagna si punta a far bene in qualifica ma soprattutto in gara, grazie alle novità in arrivo. Come noto, gli aggiornamenti avrebbero dovuto essere presentati al GP dell’Emilia Romagna (poi annullato).

Ferrari, ecco come cambierà la SF-23

Tante le novità attese sulla SF-23. Dal fondo aggiornato a sospensioni posteriori nuove di zecca, passando per una plancia aggiornata. Il tutto per rendere la SF-23 più compatta e prestazionale in gara. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno evidenziato, più volte, le difficoltà della SF-23 a reggere il confronto con le rivali.

Ammesso che pensare di dar fastidio alla Red Bull pare improponibile (sei GP disputati, sei vittorie per i piloti della scuderia Campione del Mondo in carica), in casa della Rossa si punta a diventare competitivi nei confronti di Aston Martin e Mercedes, senza dimenticare Alpine e McLaren. Il tempo passa e il rischio di una stagione fallimentare aumenta di Gran Premio in Gran Premio. Il GP di Spagna pare la classica ultima chiamata per la Ferrari per provare a scuotersi e tornare a far felice il popolo del Cavallino.