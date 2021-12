F1, ultima qualifica: pole Verstappen su Hamilton, Ferrari ok

11-12-2021 15:07

E’ andata in scena l’ultima qualifica stagionale della F1, nella pista di Abu Dhabi. Pole position di Verstappen davanti a Hamilton, terzo Norris. Ok le Ferrari, con Sainz meglio di Leclerc.

F1, nel Q1 il migliore è Hamilton

Verstappen si mette subito davanti a tutti, risponde però Hamilton che nella prima sessione è il più veloce. Bandiera rossa a sette minuti dalla fine per un birillo in pista, dopo un errore di Mick Schumacher. Quando si riparte il copione non cambia, il sette volte campione del mondo si dimostra il migliore in pista.

La prima sessione vede le Mercedes davanti a tutti. I primi dieci: Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Tsunoda, Leclerc, Gasly, Norris, Sainz e Ocon i primi dieci. Tra gli eliminati invece spunta anche Russel, insieme a Latifi, Russell, Schumacher, Raikkonen (ultima qualifica per l’ultimo campione del mondo con la Ferrari) e Mazepin.

F1, nel Q2 Ferrari al top

Nel secondo settore le Ferrari volano: Sainz si piazza primo a 8′ dalla fine, Leclerc è quarto. Hamilton e Verstappen tra le due Rosse. La Red Bull monta la gomma rossa (in gara partiranno con queste gomme, con le gialle le Mercedes) e rimonta: primo Verstappen, secondo Perez davanti a Hamilton. Subito dopo le Ferrari e Bottas.

Eliminati in Q2 Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel.

F1, nel Q3 vola Verstappen: è pole position

Nel Q3 vola subito Verstappen con un tempo mostruoso dopo un ottimo gioco di squadra con la scia di Perez, riflando mezzo secondo a Hamilton. Deve rispondere il pilota campione del mondo, secondo a 5′ dal termine. La risposta però non arriva, l’inglese è dietro all’olandese che firma la decima pole stagionale. Subito dietro Norris, poi Perez e la Ferrari di Sainz. Solo sesto Bottas, poi Leclerc.

Top 10 qualifiche

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.109 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.371 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.822 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.838 7

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.883 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.927 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.013 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.111 7

9 Esteban OCON Alpine+1.280 6

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.300

OMNISPORT