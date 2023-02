F1, Vasseur: "Audi mi disse che non si può rifiutare la Ferrari"

Il dirigente francese: "Quando mi hanno contattato, non l'ho detto a nessuno. Si trattava di una mia personale riflessione nei discorsi con John Elkann".

12-02-2023 19:13

In un’intervista, Vasseur ha svelato cosa è accaduto quando è arrivata la chiamata da Maranello: “Quando mi hanno contattato, non l’ho detto a nessuno. Si trattava di una mia personale riflessione nei discorsi con John Elkann. Non l’ho detto nemmeno ad Audi, prima dell’annuncio ufficiale. A quel punto, ho parlato con alcuni di loro, i quali mi hanno detto che non si può rifiutare la chiamata di Ferrari“.

“È una sfida, ma è sempre una sfida in Formula 1 – ha aggiunto Vasseur -. Non puoi pensare di avere una vita facile in questo sport. Sauber sarà sempre nei miei pensieri, ho sempre avuto un’ottima relazione con tutti i membri del team: gli auguro il meglio per il futuro”.