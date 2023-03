F1, Vasseur: “La Ferrari non è sbagliata, va sistemato il set-up”

Il team principal della scuderia di Maranello dopo il deludente debutto sulla pista di Sakhir, in Bahrain, non boccia la monoposto

07-03-2023 09:13

Frederic Vasseur, il neo team principal della Ferrari, non boccia la monoposto dopo i problemi accusati sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Ricordiamo che Charles Leclerc si è fermato al 41esimo giro e Carlos Sainz è arrivato quarto, a 50 secondi dal vincitore Verstappen.

“Non ho mai visto una vettura tenere il ritmo di un’altra nelle qualifiche e non essere in grado di correre la domenica. Parliamo di un problema di set-up sulla macchina, la SF-23 non è una macchina sbagliata come concetto. Per riassumere la situazione, sulla performance pura ci siamo, almeno per quanto abbiamo visto in Bahrain, ma si deve assolutamente lavorare sia sulla problematica delle gomme che a maggior ragione sull’affidabilità, dal momento che la criticità sulla monoposto di Charles è stata assolutamente inattesa. Se vogliamo vincere, non c’è molto altro da fare”.