F1, Verstappen in Aston Martin accende il mercato piloti: all-in Stroll, offerta monstre e Max compra un superyacht

Mercato piloti di Formula 1: l'Aston Martin tenta con 1 miliardo di sterline Max Verstappen, il patron Lawrence Stroll fa sul serio dopo aver strappato Adrian Newey alla stessa Red Bull. Intanto Max si regala uno splendido Supermega yacht made in Viareggio

Cresce l’attesa per il Mondiale 2025 ma in attesa dei primi shakedown, delle presentazione e di tutto il resto a infiammare il mondo della F1 e in particolare del mercato piloti c’è l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore di un interessamento forte da parte della Aston Martin a strappare alla Red Bull niente meno che Max Verstappen. Per lui il patron Lawrence Stroll non baderebbe a spese.

L’idea è quella di riformare in “verde” l’accoppiata con Adrian Newey che ha fatto le fortune della scuderia di Milton Keys negli ultimi 4 anni. Tra una smentita e l’altra proviamo a capire cosa c’è di vero mentre l’altro team interessato all’olandese, Mercedes, per voce di Toto Wolff fa pretattica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stroll vuole Verstappen in Aston Martin: affare da 1 miliardo di sterline!

Ad accendere il mercato piloti a bocce ferme ci ha pensato il solito Daily Mail. Secondo quanto riportato, Aston Martin starebbe ha un’offerta monstre per strappare Max Verstappen alla Red Bull già nel 2026. Secondo la testata inglese Jefferson Slack, amministratore delegato di Aston Martin, parlando di recente con potenziali investitori, ha accennato all’ingresso di Max Verstappen nel team.

Si parla di una cifra importante che Lawrence Stroll sarebbe pronto a mettere sul tavolo della trattativa per portare il 4 volte campione del mondo a indossare la tuta verde. Qualcosa come 1 miliardo di sterline con Verstappen che andrebbe a prendere qualcosa come 200 milioni di sterline all’anno.

Verstappen-Aston Martin: cosa c’è di vero, la smentita, il fattore Newey

Aston Martin ha prontamente smentito queste voci rimarcando che i suoi attuali piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll sono sotto contratto con il team per le stagioni 2025 e 2026. Insomma scenario difficile ma non impossibile. Anche perchè appare difficile che Verstappen accetti un salto nel buio in una scuderia ancora di seconda fascia lui che, secondo quanto ammesso dallo stesso Christian Horner ha una clausola di “competitività” nel suo contratto con la Red Bull fino al 2028.

Anche l’operazione economica appare sinceramente fuori budget per chiunque. Ma a smorzare entrambe le due perplessità, economica e competitiva, ci sono i grandi investimenti di Lawrence Stroll che proprio con i soldi è riuscito a strappare il genio di Adrian Newey alla concorrenza, anche della Ferrari, da cui ha preso pure un altro ingegnere importante come Enrico Cardile e nominato Andy Cowell come team principal.

E intanto Max si regala un supermega yacht made in Italy

In attesa, chissà, di considerare l’offerta faraonica dell’Aston Martin, ma soprattutto di conoscere la Red Bull 2025, Max Verstappen si è regalato un superyacht. L’olandese e la sua compagna, Kelly Piquet in dolce attesa, hanno ordinato l’imbarcazione di lusso due anni fa e ora è stato “consegnato” a Viareggio. Anche Leclerc in passato si è regalato uno yacht di lusso.

L’olandese ha visitato la città toscana per acquistare il suo yacht presso il cantiere navale Overmarine. Nel primo pomeriggio, anche molte auto hanno attraversato la città, dirette a quello che sembrava un grande evento. Si pensa che in quelle auto ci fossero anche Verstappen e Kelly Piquet, che stavano per imbarcarsi sul 33 metri ribattezzato “Unleash the Lion”.

Durante il resto del pomeriggio, il pilota della Red Bull ha partecipato a un incontro con i fornitori dello yacht. L’inaugurazione è avvenuta in un luogo sicuro della Versilia. Per ora non è chiaro in quale porto lo yacht sarà attraccato. Potrebbe rimanere a Viareggio, potrebbe essere spostato a Monaco, dove vive Verstappen, ma potrebbe trovare posto anche nei Paesi Bassi.

Mercato piloti: Verstappen, la Mercedes e Toto Wolff

Tornando al mercato piloti, in attesa di capire quanto concreta sia l’offerta Aston Martin, all’orizzonte per Verstappen c’è sempre la Mercedes. Recentemente lo stesso Verstappen ha ammesso i contatti con la Mercedes e di aver parlato con Toto Wolff: “A metà stagione abbiamo passato un brutto momento e poi puoi anche arrenderti molto rapidamente e cercare una via d’uscita. Non mentirei sul fatto che ci siamo seduti insieme. Ma questo non è un problema in sé, alla fine mi piace davvero dove sono. Lasciare la Red Bull non è l’intenzione. Ma non si sa mai cosa può succedere l’anno prossimo”.

Wolff ha negato che la Mercedes avesse mai avuto un piano per allontanare Verstappen dalla Red Bull, soprattutto per sostituire Hamilton andato in Ferrari. Il team principal ha dichiarato al quotidiano tedesco Auto Motor und Sport : “Non c’è mai stato un piano. Abbiamo sempre parlato e mantenuto aperta la linea di comunicazione. A un certo punto ha detto che voleva restare dove si trovava per il momento perché gli sembrava la cosa giusta. E ho detto che avremmo scelto Kimi perché ci sembrava la scelta giusta”.