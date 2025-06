F1, Verstappen, Nicholas a sorpresa: “A fine anno si ritirerà”. E la Red Bull si tutela con la superlicenza a Lindblad

Il 17enne Lindblad ha ottenuto la deroga per la superlicenza dalla FIA, con la Red Bull che potrebbe impiegarlo in caso di squalifica di Verstappen, che potrebbe salutare la Formula 1 a fine anno

Buone e cattive notizie in casa Red Bull. Secondo l’ex meccanico vicino a Max Verstappen Calum Nicholas, il quattro volte campione del mondo sarebbe intenzionato a ritirarsi al termine della stagione. Nel frattempo la scuderia di Milton Keynes ha però ottenuto dalla FIA la superlicenza per il 17enne enfant prodige Arvid Lindblad, che potrebbe sostituire il pilota neerlandese in caso di perdita di un altro punto sulla sua superlicenza e conseguente squalifica per una gara.

Superlicenza per Lindblad, può essere il sostituto di Verstappen

Arrivano buone notizie in casa Red Bull. La richiesta fatta alla FIA per concedere una superlicenza per motivi eccezionali all’enfant prodige britannico Arvid Lindblad prima del compimento dei 18 anni di quest’ultimo – che li festeggerà il prossimo 8 agosto – è stata infatti accettata dalla Federazione Internazionale, che ha riconosciuto il percorso meritevole del pilota 17enne.

A ufficializzare la notizia è stata direttamente la FIA tramite un comunicato ufficiale: “Dopo aver esaminato le informazioni presentate a supporto della richiesta, il Consiglio Mondiale ha constatato che il pilota ha recentemente e costantemente dimostrato una straordinaria abilità e maturità nei campionati per monoposto di formula, accettando la richiesta”.

Perché Verstappen rischia la squalifica

Questa deroga permette alla Red Bull di mettersi al riparo in caso di squalifica di Max Verstappen. Il pilota neerlandese si è visto infatti togliere tre punti sulla sua superlicenza in seguito a una manovra irregolare su George Russell in occasione del GP di Spagna disputatosi lo scorso 1° giugno, ritrovandosi col rischio di venire squalificato per una gara in caso gli venga rimosso un altro punto in occasione dei prossimi gran premi in programma in Canada e Austria, circuito di casa per Red Bull.

In caso di squalifica a prendere il posto del quattro volte campione del mondo dovrebbe essere uno dei due piloti del team Racing Bull, ovvero Isack Hadjar o Liam Lawson – che aveva guidato la vettura nei primi due appuntamenti stagionali – con Lindblad, attualmente impegnato in F2, che invece si siederebbe sul sedile della scuderia di Faenza.

Nicholas lancia la bomba su Verstappen: “A fine anno si ritirerà”

Intanto arrivano delle sorprendenti previsioni sul futuro di Verstappen. Intervistato da Lucas Stewart sul proprio canale YouTube, l’ex meccanico di Red Bull Calum Nicholas, avrebbe espresso le sue sensazioni sul futuro del quattro volte campione del mondo, che a suo parere potrebbe decidere di ritirarsi al termine della stagione in corso: “Penso che Max vincerà il campionato piloti quest’anno, e poi penso che si ritirerà”.

La previsione però non sarebbe basata su alcuna informazione riservata, ma semplicemente su una riflessione personale di Nicholas, il quale è però una persona che conosce bene Verstappen. In più c’è da tenere in considerazione il crescente e sempre più manifesto fastidio di Max nei confronti della FIA e delle sue regole sempre più stringenti.