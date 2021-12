F1, Verstappen: "Non cambierò atteggiamento rispetto alle altre gare"

02-12-2021 17:09

Queste le dichiarazioni del leader del mondiale di Formula 1 Max Verstappen durante la conferenza stampa della vigilia dell’inedito Gran Premio d’Arabia Saudita sul circuito di Gedda.

“Mi comporterò come in tutte le altre gare della stagione. Non cambia nulla. È un circuito nuovo, dobbiamo prima conoscerlo. Mi sto solo concentrando sul weekend e cerco di essere il più competitivo possibile – dice l’olandese della Red Bull -. Siamo molto motivati, è una nuova opportunità per tutti. Speriamo che sia un fine settimana emozionante e speriamo di essere competitivi. Ma è troppo presto per dire qualcosa al riguardo“.

“Dal simulatore sembra una pista davvero molto veloce – ha continuato Verstappen -. Non vedo l’ora di provarlo domani in macchina”. Poi, riguardo alla sua rivalità con Lewis Hamilton, conclude: “In generale non mi faccio distrarre. Mi presento ai weekend di gara e mi concentro sulla Formula 1. Lontano dalle gare sono abbastanza impegnato con altre cose e penso che questo mi aiuti”.

