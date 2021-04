F1, Verstappen: "Non mi sono mai sentito meglio”

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci porterà al Gp di Imola: il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è pronto nuovamente a decollare.

Proprio il pilota australiano della Red Bull, ha concesso un’intervista ai microfoni di Autosport, Max in cui ha parlato dello stato di forma che sta vivendo dopo l’ultimo Gran Premio del Bahrain, evidenziando come dal punto di vista fisico non sia mai stato meglio di così.

“Il mio stato di forma? Non mi sono mai sentito meglio”, ha dichiarato l’olandese della Red Bull. “Sono carico e pronto a dare il massimo per tutta la stagione, come del resto,lo ero già anche l’anno scorso. Probabilmente, rispetto ad allora, peso un chilo in meno, ma non penso che ci siano altre differenze oltre a questa”.

“Se ci concentriamo solamente sui numeri risulto più in forma del Max del 2020, ma come ho già detto non c’è stato alcun cambiamento sbalorditivo”, ha proseguito. “Se la gente pensa che l’anno scorso non fossi sufficientemente allenato è solo perché nel paddock, una volta che qualcuno mette in giro una certa voce, dopo pochi minuti questa sarà immediatamente sulla bocca di tutti. E’ sempre la stessa storia e ci sono abitato”.

OMNISPORT | 12-04-2021 10:36