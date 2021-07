F1: Verstappen vince la prima Sprint Race della storia

L’olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto sul circuito di Silverstone la prima Sprint Race della storia della Formula 1 e domani partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il leader del mondiale ha anche guadagnato 3 punti contro i 2 di Lewis Hamilton, il beniamino di casa che domani partirà a fianco di Max in prima fila. Terzo l’altro pilota Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, per lui la seconda fila, sulla quale avrà al suo fianco la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, quarto. Undicesimo Carlos Sainz con la seconda rossa di Maranello.

Al via Verstappen, malgrado un incredibile principio d’incendio sulla gomma anteriore sinistra, brucia clamorosamente Hamilton che tenta di attaccarlo un paio di volte nel primo giro, ma l’olandese si difende alla grande. Dietro di loro Bottas, Leclerc e un Fernando Alonso che ha guadagnato molte posizioni, mentre Sainz a causa di un contatto con George Russell finisce nelle retrovie. Al sesto giro Sergio Perez con la seconda Red Bull va in testacoda nella zona di Maggots-Becketts-Chapel e finisce in penultima posizione, dietro di lui solo il derelitto Nikita Mazepin tuttavia il messicano si ritira prima dell’ultimo giro.

Tutti i tentativi di Hamilton per raggiungere il suo avversario lungo i 17 giri di questa mini gara sono inutili e quindi domani l’olandese partirà dalla pole per l’ottava volta in carriera, la quinta stagionale, la quarta consecutiva. In conclusione, una gara molto controllata, nella quale quasi nessuno ha voluto prendersi rischi, eccetto Hamilton per la prima posizione e per la conseguente partenza in pole, alla fine per lui sfumata. Ecco la classifica completa.

1. Max VERSTAPPEN Red Bull-Honda 25’38″426

2. Lewis HAMILTON Mercedes-Mercedes +1″430

3. Valtteri BOTTAS Mercedes +7″502

4. Charles LECLERC Ferrari +11″278

5. Lando NORRIS McLaren-Mercedes +24″111

6. Daniel RICCIARDO McLaren-Mercedes +30″959

7. Fernando ALONSO Alpine-Renault +43″527

8. Sebastian VETTEL Aston Martin-Mercedes +44″439

9. George RUSSELL Williams-Mercedes +46″652

10. Esteban OCON Alpine-Renault +47″395

11. Carlos SAINZ Ferrari +47″798

12. Pierre GASLY AlphaTauri-Honda +48″763

13. Kimi RAIKKONEN Alfa Romeo-Ferrari +50″677

14. Lance STROLL Aston Martin-Mercedes +52″179

15. Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo-Ferrari +53″225

16. Yuki TSUNODA AlphaTauri-Honda +53″567

17. Nicholas LATIFI Williams-Mercedes +55″162

18. Mick SCHUMACHER Haas-Ferrari +1’08″213

19. Nikita MAZEPIN Haas-Ferrari +1’17″648

20. Sergio PEREZ Red Bull-Honda a 1 giro

OMNISPORT | 17-07-2021 18:00