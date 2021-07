F1, Vettel esalta Alonso: “Un talento indubbio”

Fra i piloti attualmente presenti sul circuito di Formula Uno, Fernando Alonso è uno certamente dei più stimati da Sebastian Vettel.

Il tedesco, in più d’una circostanza sia quest’anno che in passato, si è trovato a battagliare con l’ex Renault, uno le cui doti al volante non passano affatto inosservate.

“Penso che il suo talento sia indubbio. Le sue abilità in pista lo rendono uno dei più grandi che lo sport abbia mai visto, e ha fatto qualcosa che pensavo fosse impossibile da fare, ovvero battere Michael” ha spiegato il portacolori dell’Aston Martin in conferenza stampa all’Hungaroring.

“Michael è il numero uno e impossibile da battere e Fernando ha iniziato a batterlo. Ha avuto una carriera così lunga, così tante macchine diverse, quindi considero un piacere correre al suo fianco e battagliare in pista”.

Qui Vettel ha incrociato più volte la sua monoposto con quella di Alonso ingaggiando duelli che al nativo di Heppenheim sono sempre parsi molto stimolanti.

“La prima gara in cui Fernando è tornato quest’anno, abbiamo avuto un po’ di ruota a ruota e ho sorriso nell’abitacolo perché non vedevo l’ora di farne di più quest’anno. Mi diverto sempre a correre con Fernando” ha dichiarato Vettel.

