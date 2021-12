Wolff: Dovrebbe vincere auto e pilota più veloce, non il più scorretto

07-12-2021 12:16

Si avvicina l’ultimo atto del campionato delmondo di Formula Uno.

Il TP della Mercedes infatti si augura vivamente che l’appuntamento di Abu Dhabi, decisivo per l’assegnazione al titolo e che vedrà Max Verstappen e Lewis Hamilton arrivare a Yas Marina appaiati in testa al Mondiale, possa svolgersi nella maniera più corretta possibile dopo quanto successo durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita svoltosi domenica sul tracciato cittadino di Jeddah.

“Non credo che questo campionato meriti un risultato influenzato da una collisione – ha detto Wolff – Quindi in questo caso ho grande fiducia nel sistema dell’autocontrollo. L’auto più veloce con il pilota più veloce dovrebbe vincere il campionato del mondo, non un pilota che elimina l’altro. Verstappen? In un certo senso, posso capire che sta lottando per il suo primo campionato del mondo. C‘era così tanta confusione in gara, con così tanti momenti che avrei considerato oltre il limite. Ma voglio ancora dare un’occhiata tranquilla alla gara per rivalutarla”.

OMNISPORT