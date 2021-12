F1, Wolff spiega il silenzio di Hamilton: “Non trova ancora le parole”

27-12-2021 16:49

Prosegue il silenzio di Lewis Hamilton. Dopo il titolo iridato perso all’ultimo giro dell’ultimo GP della stagione, il britannico non ha più rilasciato alcun tipo di dichiarazione lasciando intendere come lo smacco subito ad Abu Dhabi abbia pesato notevolmente sul suo stato d’animo.

A dare un parziale aggiornamento sulle condizioni del sette volte campione del mondo ci ha pensato Toto Wolff che, in merito al silenzio del suo pilota, ha dato una spiegazione decisamente realistica.

“Fino all’ultimo giro il mondiale era suo, e poi tutto ti viene portato via in un secondo. Naturalmente perdi la fiducia perché non riesci a capire cosa è appena successo. Il silenzio c’è, perché semplicemente gli mancano le parole” ha affermato a Motorsport-total.com il Team Principal della Mercedes il quale, poi, ha ripercorso le ore successive alla sconfitta di Yas Marina.

“Lewis era in ufficio con me e tutti gli altri coinvolti, ed eravamo anche in costante contatto in quei giorni. Poi abbiamo parlato in videochiamata per decidere cosa fare. Quello che gli ho detto prima della nomina a cavaliere, era che avrebbe dovuto prendersi quelle poche ore per rendere omaggio al lavoro della sua vita fatto finora, ai suoi successi, e che avrebbe dovuto cercare di portare con sé quei momenti positivi. Penso che sia quello che ha fatto” ha chiosato il dirigente austriaco.

