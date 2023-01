F1, Wolff sprona Schumacher: "E' nell'ambiente ideale per spiccare il volo"

18-01-2023 19:20

Toto Wolff auspica che il mestiere di terzo pilota Mercedes possa consentire al giovane Schumacher di rientrare in griglia come pilota ufficiale, sulla falsariga dell’olandese Nyck de Vries che, dopo essersi messo in luce a Monza con la Williams (nono posto) in sostituzione del’indisponibile Albon, ha ricevuto la proposta da pilota ufficiale AlphaTauri.

Queste le parole del manager nato in Austria: “Mick ha buona personalità, è un giovane intelligente, istruito e talentuoso. Ha un bel curriculum se osserviamo la sua carriera, può ambire a un posto da pilota ufficiale se crescerà nell’ambiente giusto, quello che vorremo dargli. Può ripetere il cammino di Nyck, non so se con noi oppure in un altro Team”.

In 44 GP con la Haas il 23enne ha conquistato 12 punti, la sua migliore gara si è chiusa al sedicesimo posto.