F1, Wolff sul dominio Red Bull: "Meritano le vittorie"

Il team principal della Mercedes ha analizzato ancora una volta i grandi successi ottenuti dagli avversari.

26-03-2023 22:20

La Red Bull ha iniziato il 2023 come aveva concluso la passata stagione di Formula 1, ovvero vincendo. Ma non solo, sta anche dominando. Come dimostrato dalle due doppiette in Bahrain e Arabia Saudita, con una vittoria a testa per Max Verstappen e Sergio Perez. Una superiorità che ricorda quella degli ultimi anni della Mercedes.

Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento, come riportato da formulapassion.it, ha analizzato ancora una volta i successi ottenuti dalla Red Bull: “Abbiamo avuto anni in cui siamo stati altrettanto forti, ma è una questione di merito. Non dobbiamo sminuire, perché ricordo di aver sentito voci del genere tra il 2014 e il 2020”.

Il team principal Wolff ha così aggiunto: “Quello che rende questo sport così speciale è che serve lavorare sodo per vincere e i successi devono essere meritati. Anche se non è bello per lo spettacolo che vincano sempre gli stessi, loro hanno fatto un buon lavoro e noi no. Ora è nostro dovere recuperare e combattere contro questi ragazzi”.

Riguardo a quello che possono fare le Frecce d’Argento, Wolff ha aggiunto: “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per reagire e cercheremo di individuare i loro punti deboli. L’intrattenimento segue lo sport e il dominio della Red Bull forse non è positivo dal punto di vista commerciale, ma è ciò che rende la F1 così speciale”.