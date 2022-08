F1, Wolff sulla Ferrari: "Il loro errore è partito dal venerdì"

01-08-2022 20:02

Il team principal della Mercedes Toto Wolff risponde a una domanda di Sky Sport relativa alla strategia della Ferrari nel corso del GP di Ungheria, all’Hungaroring, tredicesima prova del Mondiale F1 2022.

Wolff rimarca il fatto che la Ferrari non avesse alternative se non montare la gomma bianca, per un errore di strategia commesso non in gara ma bensì nelle prove libere del venerdì:

“In gara la Ferrari non aveva altre possibilità. Non c’erano a disposizione più le medie, e per le morbide era ovviamente troppo presto. Dunque, le rimanevano solamente le dure. L’errore, in ogni caso, è stato fatto venerdì, ed è stato quello di non portare una nuova media”.