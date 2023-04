Fagioli a tifoso Inter: “Dire zingaro a Kostic e a Vlahovic va bene?”

Siparietto social per il centrocampista della Juventus dopo il caso Lukaku: il post successivamente viene rimosso

05-04-2023 18:11

Non si spengono i veleni di Juventus-Inter. Il caso Lukaku ha continuato a tenere banco dopo la fine della partita. E alcuni protagonisti sono intervenuti direttamente, come il centrocampista bianconero Nicolò Fagioli, che sui social ha risposto a un tifoso dell’Inter in merito all’episodio dei presunti insulti razzisti all’attaccante belga: “Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic invece andava bene vero?”. Successivamente, Fagioli ha preso la decisione di cancellare il post. Ma il messaggio era chiaro: se si è trattato di razzismo, va condannato, ma anche le altre volte.