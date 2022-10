29-10-2022 20:30

La Juventus sbanca il Via del Mare grazie a una prodezza di Fagioli, che per la sua prima marcatura in Serie A, si regala un gol “alla Del Piero”, suo idolo praticamente da sempre, e, con l’aiuto del palo, non lascia scampo a Falcone. Sui social, i tifosi non hanno più dubbi e chiedono a gran voce il cambio di rotta.

Lecce-Juve, i giovani salvano Allegri

Nel corso della prima frazione, non succede praticamente nulla. Ci prova da fuori un paio di volte Miretti, poi, Falcone è attento su un colpo di testa ravvicinato di Rabiot. Nella ripresa, il copione non cambia. La svolta arriva quasi per caso, con la giocata da incorniciare di Fagioli che piega i salentini. Negli ultimi minuti, la squadra di Baroni tenta l’assalto finale, ma sbatte sul palo colpito da capitan Hjulmand, che salva Szczesny e la Juve, che trova così il terzo successo consecutivo in campionato.

La prova opaca della Juventus

Per i primi tre quarti di gara i tifosi della Vecchia Signora non possono che riversare sui social le proprie perplessità. Qualcuno scrive: “Io non vedo l’ora arrivi la pausa del mondiale. 53 giorni senza questa agonia” e poi: “Juve ti imploro, te lo chiedo in ginocchio, io non ce la faccio più a guardare uno strazio del genere”. C’è chi sarcasticamente sottolinea: “No, non è un replay al rallentatore. È proprio la Juve che gioca così” e ancora: “Questa partita è una tortura per gli occhi”.

La carta Iling-Junior non delude i tifosi

Tanti, poi, quelli che chiedono ad Allegri di inserire la rivelazione di Champions Iling-Junior. Un tifoso commenta: “Metti Iling-Junior che spacchiamo la partita…” e poi: “Ma Iling quando lo metti?”, “Fai entrare Iling animale”. Al 72′ il giovane inglese classe 2003 entra e, con il primo tocco di palla, serve il pallone che porta al gol di Fagioli. Un caso, probabilmente, ma per i tifosi è un segnale chiaro: “Entra Iling e segniamo. Basta, non dico altro”, scrive qualcuno, e poi: “Assist ovviamente di Iling“.

I tifosi tracciano la via e criticano Allegri

Al termine del match, i tifosi non hanno più dubbi. “Il futuro è qui. È ora” e ancora: “Basta con i vecchi nel calcio, viva i giovani“. E, molti criticano Allegri: “Mamma che gol Fagioli, mi raccomando non facciamo giocare i giovani, ci sono le categorie”, “La cosa più scandalosa è che Allegri non considera un giocatore come Fagioli”, “Finalmente un giocatore di talento Fagioli adesso dobbiamo domandarci perché non gioca”, “Tu tienilo in panchina…. e lui ti fa il gol che non meriteresti mai!!! Fagioli STREPITOSO!!!!”, “Ci salvano i giovani… abbiamo un futuro, non appena cacceranno il fantino riavremo anche la dignità #AllegriOut grande Fagioli”.