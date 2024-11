Fagioli via dalla Juve, vuole giocare di più: il Napoli sul talento bianconero, ma tra i tifosi è bufera

Cessione possibile a gennaio, il club bianconero lo valuta 25-30 milioni: Marsiglia in pole position, ma Conte apprezza il centrocampista e Manna lo conosce bene. Web in rivolta.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Thiago Motta proprio non lo vede. Lo impiega col contagocce, riservandogli pochi scampoli di partita. E allora Nicolò Fagioli ha fatto sapere alla Juve di voler cambiare aria. Già a gennaio. Meglio per lui, che avrebbe la possibilità di giocare di più. E anche per il club bianconero, che potrebbe invece monetizzare dalla sua cessione – è un prodotto del vivaio, la sua sarebbe una plusvalenza pura – e magari finanziare il mercato di riparazione, cruciale per puntellare altri ruoli scoperti.

Fagioli alla Juve: “Voglio giocare”. Cessione in vista

Fagioli, 23 anni, sette presenze in Nazionale e un passato burrascoso per via della ludopatia e della squalifica rimediata per le scommesse, da cui fortunatamente sta riemergendo con caparbietà, piace a diversi club di Ligue 1. L’Olympique Marsiglia di De Zerbi, in particolare, lo avrebbe messo nel mirino: all’ex tecnico di Sassuolo, Shakhtar e Brighton i centrocampisti dai piedi buoni e bravi a inserirsi piacciono da morire. Anche il Paris Saint-Germain avrebbe fatto qualche sondaggio, così come alcuni club di Premier League. Ma Fagioli ha estimatori anche in Italia. E non di poco conto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, 25-30 milioni per Fagioli: tutti i club su di lui

Scrive la Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Giovanni Albanese, che sulle tracce del centrocampista – e non da poco – c’è il Napoli di Conte. E di Manna, il ds che nei mesi più bui del caso scommesse è stato vicino e ha dato un grosso supporto al giovane calciatore. La Juventus valuta Fagioli tra i 25 e i 30 milioni di euro, il club azzurro non si è fatto avanti in modo ufficiale ma non avrebbe problemi. Quel che sembra certo è che, Italia o estero, Fagioli lascerà la Vecchia Signora, preferibilmente a titolo definitivo. In questa fase di rilancio della sua carriera, dopo la pausa forzata, la sua priorità è il campo.

Fagioli al Napoli? I tifosi bianconeri vogliono Raspadori

Sul web, però, è rivolta. Sia i tifosi bianconeri sia quelli del Napoli non vedrebbero infatti di buon occhio l’affare. “Fagioli al Napoli avrebbe senso solo per uno scambio con Raspadori“, scrive un supporter juventino. Tanti altri sono scettici sui 30 milioni cash in arrivo: “Ciò dovrebbe garantire un prestito a Zirkzee e a un altro difensore, e potrebbe anche bastare per concludere un affare con David per l’estate“, scherza un altro utente. “Ma dai, 30 milioni per Fagioli? Al massimo andrà via in prestito con un riscatto a 10 mln, siamo seri”.

Conte e Manna su Nicolò, ma i supporter azzurri sono scettici

Se i tifosi della Juve sono tiepidi, quelli del Napoli di fronte alla prospettiva di prendere Fagioli sono in ebollizione. “Che dobbiamo farcene di questo? Non gioca neppure nella più brutta Juve di sempre”. O anche: “Trenta milioni per questo pacco?”. C’è chi ricorda uno screzio in occasione dell’ultimo match allo Stadium, chi invece solleva obiezioni di natura tattica: “Tra Lobotka, Anguissa o McTominay al posto di chi dovrebbe giocare?”. E a qualcuno il sospetto nasce spontaneo: “Secondo me è più la Juve a dover cedere Fagioli che il Napoli a doverlo acquistare“.