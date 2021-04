Fair play Colombo: ammette di non aver subìto fallo, niente rigore

Gesto da elogiare quello commesso da Riccardo Colombo in Giana-Pro Patria, match valido per il girone A di Serie C e concluso sull’1-1: al 26′ del secondo tempo, due minuti dopo il suo ingresso in campo, ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata.

L’arbitro Andreone ha concesso un calcio di rigore agli ospiti punendo un intervento del difensore Bonalumi ai danni proprio di Colombo, che però ha subito ammesso di non essere stato toccato dal suo avversario tra le vibranti proteste dei padroni di casa.

Di fronte a questa ammissione, il direttore di gara non ha potuto far altro che tornare sui suoi passi ed annullare la concessione del penalty, che avrebbe potuto regalare la vittoria alla squadra di Busto Arsizio.

A due giornate dal termine della stagione regolare, la Pro Patria è già certa della partecipazione alla fase dei playoff, mentre la Giana resta invischiata nella lotta per non retrocedere attraverso i playout.

OMNISPORT | 19-04-2021 12:50