Fantacalcio, da Weah a Pulisic, consigli sugli acquisti: perché prenderli e perché no

A poco meno di tre settimane dall'inizio del campionato qualche consiglio utile per il fantacalcio: sì a Pulisic, Chukwueze e Retegui, El Bilal Touré

30-07-2023 11:04

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Mancano poco meno di tre settimane all’inizio del campionato e gli appassionati di fantacalcio stanno monitorando con attenzione le vicende di mercato e le amichevoli estive per osservare i nuovi acquisti e, perché no, scovare talenti da ingaggiare a prezzo di saldo. In Serie A sono approdati diversi nuovi volti: da Weah a Pulisic, passando per Retegui ed El Bilal Touré. Scopriamo insieme su chi vale la pena puntare.

Fantacalcio, uno sguardo al Milan: Pulisic, Okafor e Chukwueze

Per chi ama il fantacalcio il mercato del Milan è semplicemente da dieci a lode. Tanti nomi nuovi e tutti giovani: comprarli è un azzardo? Partiamo da Pulisic: l’esterno offensivo americano viene da un’annata nera col Chelsea, ma ha le potenzialità per imporsi in Italia. E ha già dimostrato di poter garantire un discreto numero di gol.

Nel 2019/20 segnò nove reti in Premier League, due stagioni dopo andò sei volte a bersaglio. Sulla trequarti Pioli potrà contare anche sull’ex Salisburgo Okafor e su Chukwueze, arrivato dal Villarreal. Il nostro consiglio? Puntare su Pulisic e Chukwueze, sei gol e cinque assist nell’ultima Liga. Okafor la scommessa da prendere senza esagerare.

Fantacalcio, consigli per gli acquisti: sì a Retegui

Mateo Retegui abbiamo imparato a conoscerlo grazie a Roberto Mancini, che, lo scorso marzo, lo convocò a sorpresa in Nazionale per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. L’argentino con cittadinanza italiana vanta numeri di spessore in patria: col Tigre, dov’era in prestito dal Boca Juniors, ha segnato 29 gol in due campionati. Acquistato dal Genoa, con un allenatore ex bomber come Gilardino potrebbe fare molto bene anche in Serie A.

L’Atalanta ha scelto l’erede di Hojlund: El Bilal Touré

L’ultimo colpo dell’Atalanta si chiama El Bilal Touré ed è il più caro della sua storia. Il 21enne centravanti maliano è reduce dai sette gol segnati con l’Almeria nella Liga. A lui il compito di sostituire Hojlund: la Dea difficilmente sbaglia, ma probabilmente sarebbe un errore rilanciare troppo.

Weah, Cuadrado, Frattesi e Mulattieri: gli altri nomi per il Fantacalcio

Lo juventino ex Lille Weah sarà utilizzato a tutta fascia da Allegri: è la sua prima annata in Italia, potrebbe fare fatica. Al contrario, Cuadrado si è presentato benissimo all’Inter, così come Frattesi: se per il primo non bisogna esporsi troppo, l’ex Sassuolo vale uno sforzo.

Un consiglio per l’attacco? Mulattieri. L’attaccante scuola Inter è stato tra i protagonisti della promozione del Frosinone ed è stato girato al Sassuolo nell’ambito dell’operazione Frattesi. E, si sa, il neroverde dona ai talenti. Infine, una parola su Marcus Thuram: dal figlio d’arte non aspettatevi 20 gol. Alla cifra giusta può rappresentare un’opzione.