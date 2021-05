Farelli lascia la Roma: addio dopo nessuna presenza

Un addio al giorno. Venerdì è toccato a Juan Jesus. Ieri ad Antonio Mirante. E oggi è il turno di Simone Farelli, che come i due compagni lascia ufficialmente la Roma alla scadenza naturale del proprio contratto.

Ad annunciarlo è stata proprio la Roma, attraverso un tweet postato sul proprio account:

“Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!”.

Farelli era arrivato alla Roma lo scorso ottobre, da svincolato, in una situazione d’emergenza: il club giallorosso aveva appena ceduto Olsen all’Everton e si ritrovava con i soli Pau Lopez e Mirante in rosa, dovendo dunque aggiungere all’elenco un terzo portiere.

38 anni, tanta Serie B nel curriculum, Farelli è andato in panchina in 19 occasioni nel corso del campionato appena concluso. Ma, specialmente dopo il ritorno a Roma di Fuzato, non ha mai trovato il modo di scendere in campo almeno una volta.

L’addio di Farelli, come detto, va ad aggiungersi a quelli recentissimi di Juan Jesus e Mirante. E in precedenza se n’era andato pure Bruno Peres, accolto come una star assieme a Gervinho dai tifosi del Trabzonspor. L’opera di ricostruzione di Tiago Pinto e José Mourinho è già cominciata.

OMNISPORT | 30-05-2021 21:05