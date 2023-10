FC24 Ultima team, guida completa alla novità dei play styles

L'uscita del nuovo FC24 ha portato con se molti cambiamenti, a partire dal nuovo nome. Per quanto riguarda la modalità più giocata, ovvero Ultimate Team, ecco l'innovazione dei play styles, destinata a cambiare notevolmente il valore di una carta.

L’uscita del nuovo FC24 ha portato con se molti cambiamenti, a partire dal nuovo nome. Per quanto riguarda la modalità più giocata, ovvero Ultimate Team, ecco l’innovazione dei play styles, destinata a cambiare notevolmente il valore di una carta.

Cosa sono i Play Styles

I Play Styles, ottimizzati da Opta nel mondo reale, sono una caratteristica innovativa di EA Sports FC che va oltre le tradizionali valutazioni complessive dei giocatori. Questi stili definiscono le abilità uniche dei calciatori sul campo e influenzano in modo significativo il gameplay, consentendo ai giocatori di creare un’esperienza di gioco più autentica.

Ogni Stile di gioco influisce direttamente sulla performance in campo, offrendo capacità uniche che rendono i giocatori veramente speciali. Ad esempio, il Power Header Play Style riflette la straordinaria abilità di un giocatore nel colpo di testa, come nel caso di Haaland. Allo stesso modo, il Precision Shot Play Style evidenzia la precisione di un giocatore, come Sam Kerr, nel mirare in porta. Questi stili portano le abilità dei giocatori d’élite a un livello globale, mettendo in risalto ciò che li distingue dagli altri.

Come Ottenerli

Per ottenere gli stili di gioco in EA Sports FC 24, noti come Play Styles, i giocatori possono completare obiettivi specifici in determinate modalità di gioco. Tuttavia, EA assegna anche alcuni di questi stili di gioco ai migliori giocatori nell’Ultimate Team. Inoltre, alcuni stili di gioco possono essere assegnati in base alle prestazioni specifiche dei giocatori, come un colpo di testa segnato, che potrebbe portare all’ottenimento del Power Header PlayStyle.

In breve, i Play Styles rappresentano un elemento chiave per personalizzare l’esperienza di gioco in EA Sports FC, offrendo un modo innovativo per mettere in risalto le abilità distintive dei calciatori di élite.

La guida completa ai play styles

di seguito la nostra guida completa, che sintetizza tutti i play styles in game con un piccolo riassunto delle caratteristiche:

Stili di Gioco – Attacco

Power Shot : Per giocatori noti per i tiri potenti da fuori area. Stile di gioco: Tiri potenti più veloci e potenti. Stile di gioco+: Tiri potenti ancora più rapidi e potenti.

: Per giocatori noti per i tiri potenti da fuori area. Dead Ball : Per specialisti nei calci piazzati. Stile di gioco: Calci piazzati più veloci, curvi e precisi. Stile di gioco+: Calci piazzati estremamente precisi, curvi e veloci.

: Per specialisti nei calci piazzati. Chip Shot : Per coloro che cercano di superare il portiere con pallonetti. Stile di gioco: Pallonetti più veloci e precisi. Stile di gioco+: Pallonetti rapidi e estremamente precisi.

: Per coloro che cercano di superare il portiere con pallonetti. Finesse Shot : Per chi mira a posizionare la palla in porta. Stile di gioco: Colpi di precisione più veloci, con curva aggiuntiva e precisione migliorata. Stile di gioco+: Colpi di precisione molto più veloci, con curva massima e precisione eccezionale.

: Per chi mira a posizionare la palla in porta. Colpo di Testa Potente : Per i giocatori noti per colpire di testa con potenza. Stile di gioco: Colpi di testa con maggiore potenza e precisione. Stile di gioco+: Colpi di testa con massima potenza e precisione.

: Per i giocatori noti per colpire di testa con potenza.

Stili di Gioco – Passaggio

Pinged Pass : Per specialisti nei passaggi filtranti. Stile di gioco: Passaggi filtranti più precisi, passaggi deviati più curvi e passaggi precisi più veloci. Stile di gioco+: Passaggi filtranti estremamente precisi, passaggi curvi con massima curvatura e passaggi precisi molto veloci.

: Per specialisti nei passaggi filtranti. Passaggio Incisivo : Per chi effettua passaggi a terra ad alta velocità. Stile di gioco: Passaggi a terra più veloci senza difficoltà di controllo. Stile di gioco+: Passaggi a terra molto più veloci senza difficoltà di controllo.

: Per chi effettua passaggi a terra ad alta velocità. Passaggio Palla Lungo : Per chi esegue passaggi lunghi. Stile di gioco: Passaggi alti più precisi, più veloci e difficili da intercettare. Stile di gioco+: Passaggi a terra precisi a lunga distanza, utilizzando colpi di tacco quando opportuno.

: Per chi esegue passaggi lunghi. Tiki Taka : Per i maestri dei passaggi corti e precisi. Stile di gioco: Passaggi a terra molto precisi, con colpi di tacco quando opportuno. Stile di gioco+: Passaggi filtranti con pallonetto e loft ancora più precisi, veloci e difficili da intercettare.

: Per i maestri dei passaggi corti e precisi.

Stili di Gioco – Controllo di Palla

First Touch : Per chi controlla con precisione il primo tocco. Stile di gioco: Riduzione degli errori nel controllo della palla e miglior controllo. Stile di gioco+: Errori minimi nel controllo della palla e controllo notevolmente migliorato.

: Per chi controlla con precisione il primo tocco. Flair : Per chi ama le mosse fantasiose. Stile di gioco: Passaggi e tiri fantasiosi eseguiti con maggiore precisione. Stile di gioco+: Passaggi e tiri fantasiosi ancora più precisi.

: Per chi ama le mosse fantasiose. Press Proven : Per chi mantiene il possesso sotto pressione. Stile di gioco: Controllo stretto della palla e protezione efficace dagli avversari forti. Stile di gioco+: Controllo eccezionalmente stretto della palla e protezione superiore dagli avversari forti.

: Per chi mantiene il possesso sotto pressione. Rapido : Per chi usa la velocità per superare gli avversari. Stile di gioco: Maggiore velocità di sprint durante il dribbling. Stile di gioco+: Velocità di sprint ancora più elevata.

: Per chi usa la velocità per superare gli avversari. Tecnico : Per chi usa il dribbling tecnico. Stile di gioco: Velocità durante lo scatto controllato e ampie virate. Stile di gioco+: Velocità massima durante lo scatto controllato e precisione di dribbling.

: Per chi usa il dribbling tecnico. Trickster : Per chi ama le mosse abilità. Stile di gioco: Esecuzione di mosse abilità uniche. Stile di gioco+: Movimenti di abilità a terra e di movimento unici, maggiore agilità durante il dribbling laterale.

: Per chi ama le mosse abilità.

Stili di Gioco – Difesa