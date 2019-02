Federica Nargi, compleanno molto speciale. Con dedica Instagram

Condivide il compleanno con CR7, ma per il pluripremiato Pallone d’Oro non sono arrivate dediche così lusinghiere. Per l’ex velina, Federica Nargi, le dediche non sono mai troppe se a farle è Alessandro Matri. L’attaccante, al suo fianco da quasi un decennio, le ha rivolto un augurio molto sentito via Instagram postando un’immagine romantica e accompagnando questo frammento di vita comune con un post che ritrae Fede con la loro bambina, Sofia.

“Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato

Perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera

E tornerò da te

È andata com’è andata

La fortuna è di incontrarti ancora

Sei bella come il sole

A me mi fai impazzire, oh

Sei bella come il sole, ah

A me mi fai impazzire, eh……NON POTEVO DESIDERARE NIENTE DI MEGLIO ….TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO AMORE MIO……..♥️@fede_nargi”

La coppia è in attesa del loro secondo figlio, un maschietto, che dovrebbe nascere a breve. Una ragione in più per regalare a Federica un compleanno ancora più indimenticabile.

VIRGILIO SPORT | 05-02-2019 15:02