Federica Nargi e Alessandro Matri colti da passione irrefrenabile

La passione tra Federica Nargi e Alessandro Matri non si riduce con l’arrivo della loro seconda bambina. Anzi, la coppia pare ancora più affiatata di un tempo e si mostra in uno scatto che di tenero ha ben poco, ma molto di sensuale complice il mare, le vacanze e quanto di libero e selvaggio suggerisce questa pausa in famiglia.

A breve Matri, come i colleghi, rientrerà sui campi di allenamento per i consueti allenamenti e gli impegni che in estate si legano a amichevoli e tour estivi. Per la Nargi, invece, il futuro è sicuramente nel mondo della moda e dell’imprenditoria oltre che in famiglia.

D’altronde, già durante la seconda gravidanza, l’ex velina non ha lasciato nulla indietro e ha preso parte a numerosi progetti professionali che ne hanno confermato la versatilità.

Il momento, per i due, è felicissimo e da come si mostrano affettuosi e complici potrebbero pensare già a pianificare l’arrivo di un terzo bebè.

VIRGILIO SPORT | 05-07-2019 13:02