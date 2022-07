19-07-2022 13:08

Non poteva che prepararsi alle nozze, fissate per la fine di agosto in quel di Venezia, alternando lidi nostrani a spiagge meno italiane ma altrettanto celebri quando fu del suo addio al nubilato alle Baleari.

Federica Pellegrini, la Divina del nuoto italiano, che ha programmato per il prossimo mese il matrimonio con il suo allenatore-fidanzato Matteo Giunta, si gode le parentesi – tra un preparativo e l’altro, sostenuta dal wedding planner Enzo Miccio – gli spaccati di una vita leggera tra un bagno e l’altro, a contatto con il suo elemento naturale.

Federica Pellegrini si gode una pausa di relax prima delle nozze

E si mostra sorridente, raggiante come non mai si suoi followers a cui dona scatti con Matteo Giunta in un bikini insolitamente sensuale, ma divertita per non tradire quella componente fanciullesca che ha esibito con costanza in questi ultimi mesi, da quando ha annunciato insieme a Giunta la loro decisione di unirsi in una cerimonia da sogno, nella romanticissima città lagunare e sotto la guida sapiente delle persone più care a entrambi.

In ferie con Malagò

La coppia è apparsa in forma splendente, perfetta per questi giorni di ferie a Sabaudia, sotto il promontorio del Circeo, con il suo Matteo Giunta in compagnia del presidente del CONI, Giovanni Malagò, amico e sostenitore della campionessa olimpica e gloria del nostro nuoto la quale ha deciso di impegnarsi anche sul versante istituzionale.

L’attesa per il matrimonio dell’estate

Le foto di Federica hanno raccolto, come al solito, un record di cuori e commenti di chi la ammira per le sue qualità sportive e spera in una qualche anticipazione in vista del matrimonio più atteso dell’estate, fissato per gli ultimissimi giorni d’agosto.

