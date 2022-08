Felix-Cremonese: ci siamo. Belotti verso la Roma

24-08-2022 18:42

L’affare si sta per chiudere. Felix Afena-Gyan è ormai a un passo dal trasferimento alla Cremonese. Il giovane attaccante ghanese sta infatti per passare al club lombardo a titolo definitivo per sei milioni di euro più tre di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita. Il classe 2003 avrà uno stipendio di 600mila euro.

Con il passaggio di Felix alla Cremonese, la Roma potrà così regalare un nuovo attaccante a José Mourinho, ovvero Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino è già d’accordo per un triennale con i giallorossi e con l’uscita del ghanese si potrà formalizzare l’arrivo a Roma del Gallo.

