Ferrari, Binotto vede il bicchiere mezzo pieno

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto a Sky ha promosso il team dopo il weekend a due facce del Cavallino, che ha visto Sainz arrivare sul podio e Leclerc finire nelle retrovie per un errore di strategia: “Guardiamo agli aspetti positivi del weekend. Carlos ha fatto un bel fine settimana senza errori, ieri ha disputato una bella qualifica e oggi una buona partenza, gestendo poi bene le gomme. Nel finale c’è stata la scelta attenta e tempestiva di mettere le intermedie. Sono molto contento del suo podio”.

“Peccato invece per Charles. Ma anche per lui guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ha fatto una bella partenza, una bella rimonta e ha avuto un buon ritmo gara. La nuova power unit ha funzionato bene. Si è trovato praticamente sempre lì con Verstappen, a testimoniare quanto fosse buona la sua gara in quel momento. Alla fine il tempismo della scelta delle gomme non è stato ideale in quel momento caotico. Dispiace perché il risultato finale per lui poteva essere decisamente migliore”.

Le cose negative: “Oggi dei pit stop non perfetti ci sono costati posizioni, soprattutto con Charles. Guardiamo a questo per capire come fare per fare meglio. Hanno sbagliato anche altri? Io non guardo agli altri, non li ho guardati neanche oggi, non siamo stati abbastanza bravi nel cambio gomme. In generale anche per i meccanici è una stagione densa e intensa. Non c’è riposo. Ci sono gare back to back e c’è anche la stanchezza fisica che va tenuta in considerazione. Ma non è una scusa”.

OMNISPORT | 27-09-2021 10:44