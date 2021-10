Ferrari, Carlos Sainz: "Il prossimo obiettivo è la vittoria"

Queste le parole di un soddisfatto Carlos Sainz al termine di un Gran Premio di Turchia nel quale si è piazzato ottavo rimontando dall’ultimo posto della griglia di partenza malgrado un problema al pit-stop: “E’ stata una corsa complicata nella quale all’inizio mi sono molto divertito perché sul bagnato andavo forte e ogni giro superavo un pilota. Quando il tracciato si è un po’ asciugato, la traiettoria era obbligata e quindi era più difficile. Avrei potuto finire davanti a Norris, ma non è una giornata per cui lamentarsi. Nuovo motore? Stiamo lavorando e il nostro obiettivo è continuare su questa strada per vincere”.

OMNISPORT | 10-10-2021 17:05