Ferrari, l'indiscrezione: altri due componenti del team di F1 pronti a lasciare

Veleni su veleni e aria di rivoluzione in casa Ferrari. Le ultime indiscrezioni che aleggiano su Maranello, vedono altri possibili addii all’orizzonte dal team di F1. Quelli che hanno già “tolto il disturbo” sono stati, infatti, Gino Rosato e Jonathan Giacobazzi (esterni al reparto prettamente tecnico) e David Sanchez, capo degli aerodinamici, quest’ultimo l’addio certamente più pesante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbero sul piedi di partenza anche altre due figure importanti come Enrico Cardile – responsabile del telaio – e il direttore sportivo Laurent Mekies. Una situazione che fotografa ulteriormente il clima teso che da giorni, dopo cioè la controversa prova nel primo Gran Premio stagionale in Bahrain, caratterizza la “casa” del Cavallino Rampante.

A cercare di spiegare e districarsi in condizioni di incertezza, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur. E lo ha fatto in un’intervista rilasciata ad Auto Hebdo, facendo peraltro presupporre un’autentica diaspora dall’attuale team del Cavallino Rampante:

“È inevitabile quello che sta accadendo. Ci sono persone che erano molto vicine a Mattia Binotto e che preferiscono andar via. A me non dispiace. E ci sono altri che, probabilmente, hanno temuto per il loro futuro”.