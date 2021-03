Ferrari, le parole di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Bahrain

Ecco le parole dei piloti della Ferrari Charles Leclerc e di Carlos Sainz al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain che li ha visti piazzarsi in quarta e ottava posizione.

“Probabilmente siamo quelli che hanno migliorato di più dall’anno scorso – ha detto Leclerc – come avevo detto già venerdì sera, non ci aspettavamo di essere così competitivi. Questa è una cosa positiva, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Qui è una gara abbastanza strana, dobbiamo aspettarci anche altri eventi. Per adesso, però, sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti. Ora conosciamo il nostro valore in termini di velocità in qualifica, ed è stata una piacevole sorpresa, come squadra credo che possiamo dirci soddisfatti per i progressi che abbiamo fatto rispetto alla scorsa stagione, è bello ritrovarsi così avanti sulla griglia”.

“Una giornata molto positiva per la squadra – ha aggiunto Sainz – penso che dobbiamo tutti essere orgogliosi di dove siamo oggi. Ci siamo presi un bello spavento in Q1, quando la macchina si è spenta, ma fortunatamente sono riuscito a farla ripartire e a riportarla ai box. Non è facile tornare concentrati dopo un episodio del genere, e invece siamo riusciti a fare molto bene in Q2. Ovviamente non sono esaltato dal mio ultimo giro lanciato in Q3. Ho cercato di dare il meglio, ma probabilmente mi è mancata un po’ di conoscenza della macchina per tirarne fuori tutto quello che avrei voluto. In generale, però, sono soddisfatto”.

OMNISPORT | 28-03-2021 00:20