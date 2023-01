26-01-2023 20:00

Capotto grigio, felpa nera aperta, sguardo molto attento e orecchio ben teso alla pista per ascoltare per la prima volta dal vivo il rumore del motore della “sua” Ferrari, seppur del modello 2021, e poi la stretta di mano d’ordinanza a Charles Leclerc, con il quale tuttavia non c’è stato bisogno di presentazioni visto il passato comune nelle categorie inferiori del motorsport prima e poi all’Alfa Romeo.

Ferrari, conclusi i test di FIorano: presente anche Frédéric Vasseur

Questo il riassunto del primo giorno pubblico in Ferrari di Frédéric Vasseur, la cui presenza non annunciata ha illuminato il terzo e ultimo giorno di test privati che il Cavallino aveva fissato da tempo sulla pista di proprietà di Fiorano.

Al termine di una giornata all’insegna del freddo pungente come le due precedenti, a chiudere il cerchio dei piloti chiamati a sostenere i primi giri ufficiali della nuova stagione è stato proprio Leclerc, dopo che ad aprire le danze nella giornata di martedì era stato il il test driver Robert Schwartzman, seguito mercoledì da Carlos Sainz, che ha avuto a disposizione un’intera giornata per girare, la stessa opportunità avuta giovedì da Leclerc.

Fiorano, assetto da GP per Sainz e Leclerc: il bilancio della tre giorni di test con la SF21

Il vice campione del mondo 2023, sceso in pista per la prima volta alle 10 per un giro di installazione con le gomme da bagnato, ha completato 56 giri in mattinata, potendosi permettere il lusso di montare per buona parte della giornata gli pneumatici da asciutto, ed altri 67 nel pomeriggio, per 366 km complessivi. Sainz, invece, si era dovuto “fermare” mercoledì a 119 giri per 354 km totali, condizionato dalla forte pioggia che aveva rallentato i lavori al mattino costringendo lo spagnolo a girare con le gomme demo da bagnato, come accaduto martedì a Shwartzman.

Assente come anticipato Antonio Giovinazzi, l’altro collaudatore della Ferrari impegnato a Sebring per i test della Hypercar 499P che parteciperà al mondiale WEC. Tanti, comunque, nonostante il freddo pungente, gli spettatori assiepati a bordo pista per la prima uscita semi ufficiale della Ferrari. Al box, invece, ha fatto capolino oltre a Sainz, rimasto a Fiorano anche nella giornata di mercoledì, Leclerc junior, Arthur, pilota della Ferrari Driver Academy, arrivato al circuito con il fratello maggiore Charles e presente in tutta la tre giorni.

F1, il Mondiale si avvicina: cresce l’attesa per la presentazione della nuova Ferrari

Le indicazioni raccolte da tecnici e ingegneri sono state inevitabilmente limitate dal fatto che i piloti hanno potuto mettersi al volante della SF21, la monoposto con cui il Cavallino ha partecipato, senza troppa fortuna, al Mondiale 2021, dal momento che il regolamento impedisce di utilizzare vetture più recenti per i test privati, ma Vasseur non si sarà sicuramente fatto sfuggire l’occasione per un primo punto della situazione e per una chiacchierata con gli ingegneri per venire a conoscenza delle ultimissime novità sulla nuova Ferrari, pronta ormai da settimane e testata più volte in galleria del vento oltre che al simulatore dagli stessi piloti e i cui veli cadranno il 14 febbraio, giorno della presentazione ufficiale della monoposto conosciuta al momento con il nome di progetto 675.

Sarà quella per Vasseur, in carica ufficialmente dal 9 gennaio, la prima uscita pubblica ufficiale come nuovo team principal della Rossa. Dieci giorni dopo (23-25 febbraio) sarà tempo della tre giorni di test in Bahrain, unica sessione ufficiale pre-stagionale per tutti i team: e a quel punto si saprà già molto di più sui rapporti di forza in vista del Mondiale 2023.